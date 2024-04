Nothing nous prépare une surprise : qu’est-ce que ça pourrait bien être ?

Nothing va faire une annonce lors de son prochain événement communautaire qui doit se tenir le 18 avril prochain. Mais qu'est-ce que ça pourrait bien être ? Un nouveau smartphone, une nouvelle montre connectée, de nouveaux écouteurs ? Nous avons déjà quelques indices sur la surprise que nous réserverait Nothing.

Le communiqué est laconique : « L’entreprise londonienne de technologies Nothing annonce aujourd’hui qu’elle dévoilera quelque chose de nouveau dans sa prochaine mise à jour communautaire, le 18 avril. » D’autant plus qu’on ne sait rien de la nature de l’annonce que nous réserve la marque. Pourtant, quelques indices nous permettent de prévoir ce que nous prépare Nothing.

Un nouveau smartphone Nothing ? C’est très peu probable

On connaît surtout la marque cofondée par Carl Pei pour ses smartphones : les Nothing Phone (1), Nothing Phone (2) ainsi que le Nothing Phone (2a) sorti début mars. Des modèles qui sont souvent des succès critiques, c’est pourquoi le Nothing Phone (3) est très attendu. Cependant, il est peu probable qu’il s’agisse de ce modèle. En effet, au regard du calendrier de sortie du constructeur, certes encore très récent, ce potentiel smartphone sortirait plus tard dans l’année, vers le mois de juillet. D’ailleurs, une rumeur toute récente établit qu’il disposerait d’une puce assez puissante, ce qui ferait augmenter son prix.

Comme le rapporte Android Central, il y a d’autres indices sur les futurs smartphones Nothing pour deux modèles, apportés par le leaker Dylan Roussel sur X. Le premier aurait comme nom de code « PacmanPro » ; lorsqu’on sait que le Nothing Phone (2a) avait comme nom « Pacman », on peut imaginer qu’il s’agisse d’une variante plus puissante de ce modèle (qui ne serait toutefois pas le Nothing Phone (2)). Quant au second, il est nommé « Tetris », qui pourrait donc être le Nothing Phone (3). Selon Dylan Roussel, ces deux modèles seront lancés cette année. L’époque où Nothing disait ne pas vouloir multiplier les modèles semble désormais lointaine.

Il est plus probable qu’il s’agisse d’écouteurs sans-fil

Dans l’unique image publiée par Nothing par rapport à ce rendez-vous le 18 avril, on voit un scarabée noir. On l’avait déjà vu l’année dernière en mars 2023, lorsque le fabricant communiquait autour des Nothing Ear (2). Les insectes, Nothing les utilise pour ses écouteurs sans-fil : les Nothing Ear (1) avaient eu droit à une coccinelle.

Ce pourrait aussi être un successeur des Nothing Ear (Stick), les écouteurs sans-fil de la marque qui se rangent dans un boîtier tout en longueur. Ne reste plus qu’un mystère : cette fameuse grenouille jaune. Elle pourrait être annonciatrice d’une nouvelle catégorie de produits pour Nothing. Néanmoins, la communication de la marque ne paraît pas suffisamment importante pour appuyer cette thèse.