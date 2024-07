Nothing lance sa nouvelle montre connectée au prix très accessible, la CMF Watch Pro 2

Le constructeur britannique Nothing a dévoilé sa nouvelle montre, la CMF Watch Pro 2, lancée à moins de 70 euros.

Comme attendu, le constructeur britannique Nothing a dévoilé ce lundi sa nouvelle gamme de produits sous sa marque CMF. Outre le nouveau smartphone CMF Phone 1 et les écouteurs CMF Buds Pro 2, la firme a également présenté une nouvelle montre connectée, la CMF Watch Pro 2.

Contrairement à la première montre CMF Watch Pro, lancée en septembre dernier, le nouveau modèle ne se présente pas sous un format carré, mais dans un boîtier tout en rondeur. La montre profite par ailleurs d’un design particulièrement personnalisable, non seulement avec possibilité de changer de bracelet grâce à son système d’attache à relâchement rapide standard de 22 mm, mais également de lunettes autour du cadran, avec des formes plates ou bombées et différents coloris.

Du côté des caractéristiques techniques, la CMF Watch Pro 2 intègre un écran rond Amoled de 1,32 pouce de diamètre pour une définition de 466 x 466 pixels et une densité de 353 pixels par pouce. La montre n’est cependant pas équipée de Wear OS et ne va donc pas permettre d’installer d’applications tierces, mais seulement de celles intégrées nativement par le constructeur.

Des fonctions complètes pour le sport

Parmi les fonctionnalités, on va cependant retrouver un micro et un haut-parleur pour passer des appels téléphoniques — uniquement en Bluetooth en l’absence de connectivité 4G. La montre intègre également un suivi optique de la fréquence cardiaque et de la saturation en oxygène dans le sang (SpO2). Comme la première version, elle profite également d’une puce GPS pour le suivi des entraînements sportifs, compatible également avec les constellations Galileo, Glonass et BeiDou. Du côté du sport justement, Nothing annonce le suivi de 120 activités différentes, dont cinq avec détection automatique.

Enfin, la montre profite non seulement d’un écran tactile pour naviguer dans l’interface, mais également d’une couronne rotative qui va permettre de faire défiler les différents menus. Elle est également certifiée IP68, ce qui devrait permettre de la porter sans souci dans la douche, mais pas en profondeur à plus de 1,5 mètre.

Prix et disponibilité de la CMF Watch Pro 2

La montre CMF Watch Pro 2 de Nothing est disponible depuis ce lundi. Elle est proposée en France à partir de 69 euros.