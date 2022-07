Red Magic : Nubia lance un écran gaming 4K sans fil, un clavier et une souris

Les smartphones gaming, ne lui suffisaient plus. Le chinois Nubia a annoncé, mardi en Chine, l'arrivée prochaine de périphériques pour les joueurs PC.

Plein cap sur le gaming pour Nubia. Avant tout connue pour ses smartphones, la marque chinoise compte bien élargir la sphère d’influence de sa gamme Red Magic. En parallèle des smartphones gaming Red Magic 7S et 7 S Pro présentés récemment, le groupe a annoncé en Chine trois périphériques destinés aux joueurs PC : un écran 4K, un clavier mécanique et une souris.

Nubia veut faire craquer les joueurs

Commençons par l’écran qui présente de très solides arguments pour convaincre. Axé sur une dalle mini LED 4K de 27 pouces, ce dernier embarque un système ambitieux de projection mmWave pour une diffusion en Ultra HD (3840 x 2160 pixels) sans perte, sans fil et avec une faible latence, rapporte GSMArena. On y trouve par ailleurs une fréquence de rafraîchissement pouvant atteindre les 160 Hz et des angles de vision annoncés à 178 degrés.

Le Nubia Red Magic Gaming Monitor peut aussi compter sur une prise en charge du HDR et sur une luminance maximale estimée à 1000 cd/m2. On y retrouve enfin le support du standard AMD FreeSync Premium Pro. On ignore pour l’instant le prix de ce nouveau moniteur, mais l’on sait qu’il sera décliné en trois versions (4K avec diffusion sans fil, 4K filaire et 2K).

Beaucoup plus classique, le clavier de Nubia est de type mécanique. Il arbore toutefois une bande LED au-dessus de ses touches et s’équipe de switches speed silver conçus en collaboration avec TTC.

La souris monte pour sa part à 2,4 GHz et comprend un capteur 26000 DPI pour une précision aux petits oignons. On y trouve également un micro switch GM8.0 et trois modes de connexion Bluetooth. Deux coloris sont enfin attendus : Silver Wing et Red Magic.

Nubia n’a pas non plus communiqué de prix pour son clavier et sa souris. On sait par contre que l’ensemble de ces nouveaux produits gaming arriveront sur le marché chinois en septembre. Bien entendu, difficile de savoir à ce stade s’ils arriveront aussi en France… ou non.

