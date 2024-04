Ce constructeur va lancer en France le smartphone pliant le moins cher du marché

Nubia s'apprĂŞte Ă lancer en Europe son Nubia Flip 5G, un smartphone pliant attendu autour de 600 euros.

Dans le domaine des smartphones pliants, deux modèles s’opposent : celui des smartphones au format livre, Ă la manière du Galaxy Z Fold 5, et ceux au format clapet, comme le Galaxy Z Flip 5. C’est justement sur ce second format que s’est positionnĂ© le constructeur chinois Nubia avec son propre smartphone Ă Ă©cran pliable, le Nubia Flip 5G.

Après avoir Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© officiellement en fĂ©vrier dernier lors du Mobile World Congress de Barcelone, le smartphone sera dĂ©sormais proposĂ© Ă l’achat en France. Il y sera disponible Ă compter du 9 avril prochain.

Le Nubia Flip 5 propose une fiche technique relativement solide avec un processeur Snapdragon 7 Gen 1, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, une batterie de 4310 mAh et un module photo arrière avec deux appareils photo de 50 mĂ©gapixels (grand-angle) et 2 mĂ©gapixels (profondeur). Du cĂ´tĂ© de l’Ă©cran interne, Nubia utilise une dalle Amoled souple de 6,9 pouces tandis qu’un petit Ă©cran extĂ©rieur circulaire permet d’afficher quelques informations mĂŞme lorsque le smartphone est fermĂ©. Enfin, comme son nom l’indique, le Nubia Flip 5G est Ă©galement compatible avec la norme 5G, mais aussi avec le Wi-Fi 6E.

Un smartphone pour faire face Ă Samsung, Oppo, Motorola, Honor et Xiaomi

Pour l’heure, Nubia a Ă©tĂ© plutĂ´t timide en Europe, ne lançant qu’une poignĂ©e de smartphones. Il semble que le constructeur chinois cherche dĂ©sormais Ă se dĂ©velopper sur le Vieux continent avec ce nouveau smartphone. En fin d’annĂ©e dernière, la firme avait dĂ©jĂ surpris avec le Nubia Z60 Ultra, un smartphone au look original avec des choix particulièrement bien pensĂ©s pour les photographes.

Le choix d’un format Ă clapet pour un premier smartphone pliant n’a rien d’anodin. Il faut dire que c’est le format le plus populaire sur le marchĂ© des smartphones pliants. Or, Samsung, Oppo et Motorola sont actuellement les seuls constructeurs majeurs Ă proposer de tels modèles. On sait cependant que Honor se penche Ă son tour sur un smartphone au format clapet et que Xiaomi travaillerait Ă©galement sur ce type d’appareil.

Pour l’heure, on ignore encore Ă quel prix le Nubia Flip 5G sera officiellement lancĂ© en France. Les principales rumeurs tablent cependant sur un tarif de 600 euros qui en ferait l’un des smartphones pliants les moins chers du marchĂ©.