Pourquoi ce smartphone intrigant pourrait être une des meilleures surprises de l’année en photo

Le dernier smartphone haut de gamme de Nubia, le Z60 Ultra, propose un appareil photo principal avec un champ de vision bien plus resserré que sur la plupart de ses concurrents.

L’annonce est passée quelque peu en catimini en cette fin de mois de décembre. Cette semaine, le constructeur chinois Nubia, spécialisé dans les smartphones gaming, lançait un nouveau modèle, le Nubia Z60 Ultra. Mais à y regarder de plus près, le smartphone promet plus d’un tour dans son sac.

Un smartphone résolument haut de gamme

Sur le papier, le Nubia Z60 Ultra a déjà de forts arguments à faire valoir dans le domaine de l’affichage ou des performances. Il est en effet équipé d’un affichage Oled 120 Hz de 6,8 pouces avec une définition de 2480 x 1116 pixels ainsi que d’une puce Snapdragon 8 Gen 3 de dernière génération associée à 8, 12 ou 16 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage. Pour la batterie, il faudra compter cette fois sur un accumulateur d’une capacité de 6000 mAh. Jusque là, on a certes un smartphone haut de gamme, mais rien que du très classique par rapport à ce que les constructeurs concurrents peuvent proposer sur le marché.

Le plus étonnant vient finalement du bloc photo à l’arrière du Nubia Z60 Ultra. Nubia a en effet doté son appareil photo principal d’un objectif équivalent 35 mm.

Concrètement, cela signifie que les prises de vue avec cet appareil photo seront bien plus serrées qu’avec un module grand-angle « standard » sur smartphone, dont la longueur est généralement comprise en 24 et 28 mm.

Un objectif particulièrement apprécié des photographes

Ce choix s’explique en fait du côté de Nubia par l’amour porté par les photographes à la longueur focale 35 mm, particulièrement plébiscitée pour les photoreporters ou les photographes de rue. Il s’agit d’un compromis idéal entre le 50 mm et le 24 mm. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles Apple propose désormais un zoom virtuel sur les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max à x1,16, pour restituer le champ de vision d’un objectif 35 mm.

Nubia n’a par ailleurs pas fait les choses à moitié et a décidé de proposer une large ouverture de f/1,19 sur cet objectif et de l’associer à un capteur photo Sony IMX800 de 50 mégapixels au format conséquent de 1/1,49″.

Outre cet appareil photo grand-angle principal, le Nubia Z60 Ultra est doté d’un module ultra grand-angle équivalent 18 mm de 50 mégapixels et d’un module téléobjectif 85 mm de 64 mégapixels pour un zoom x2,4.

Le Nubia Z60 Ultra est d’ores et déjà disponible en France. Il est proposé en précommande à 750 euros en version 12 / 256 Go.