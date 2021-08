La Nvidia GeForce RTX 3090 Super semble promettre des performances records… et une consommation à la hauteur

Nvidia semble préparer une nouvelle carte de la démesure pour supplanter la déjà très impressionnante RTX 3090.

Avec sa génération RTX 3000, Nvidia a introduit un nouveau modèle plus puissant que les RTX 3080 ou 3080 Ti : la RTX 3090. D’après la marque il s’agit d’un « BFGPU » en référence au jeu Doom, et la RTX 3090 est véritablement très volumineuse.

La carte pourrait toutefois être bientôt détrônée par un nouveau produit encore plus impressionnant : la RTX 3090 Super.

D’après des affirmations tenues par des comptes Twitter généralement bien informé sur ces sujets, la RTX 3090 Super proposerait 10752 Cuda Cores, contre 10496 pour la RTX 3090 classique.

Il s’agirait donc cette fois d’un GPU GA102 au complet, avec tous ses coeurs, comme on pouvait déjà le trouver sur la carte graphique RTX A6000 à destination des professionnels.

— kopite7kimi (@kopite7kimi) August 26, 2021