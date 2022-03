Omniverse Cloud : Nvidia met à disposition son cloud GeForce Now pour les créateurs

Nvidia ne veut pas vous vendre le Métavers, mais veut vendre le Métavers aux créateurs du Métavers. Voici Omniverse Cloud.

Depuis plus d’un an, Nvidia pousse son projet Omniverse dans le monde professionnel. Il s’agit d’une plateforme de collaboration intégrée au cloud qui doit permettre aux artistes de créer plus facilement des univers numériques en 3D. Les marques brandissent de plus en plus le mot-clé métavers, mais il s’agit ici plutôt de fournir aux artistes les outils pour créer ce métavers, plutôt qu’avoir l’ambition de créer le métavers directement.

Par exemple, c’est une plateforme qui peut permettre à une entreprise de créer une visualisation 3D et numérique à l’échelle d’un lieu bien réel, un « jumeau numérique », pour aider la planification d’un projet.

Avec l’annonce d’Omniverse Cloud, Nvidia fait prendre à sa plateforme un pas important.

Du GeForce Now pour les professionnels

Avec Omniverse Cloud, Nvidia promet que « des dizaines de millions de créateurs, développeurs et designers » auront accès à une suite de services dans le cloud pour Nvidia Omniverse. L’un des services, Nucleus Cloud, doit par exemple permettre de modifier une large scène 3D en collaboratif entre artistes sans demander des transferts de données massifs.

Avec l’application View, les utilisateurs peuvent accéder à des scènes Omniverse grâce à Nvidia GeForce Now, la plateforme de cloud gaming du géant. Nvidia réutilise habilement les datacenter créés pour les joueurs pour un usage plus professionnel. L’occasion aussi de démontrer que ses serveurs RTX peuvent faire autre chose que du jeu vidéo.

On comprend alors que Nvidia Omniverse devient une sorte d’intermédiaire adapté à tous les profils : de la station de travail très équipée et surpuissante qui pourra faire tourner localement des outils, aux petits ultraportables qui pourront s’appuyer sur le cloud.

Pendant la conférence Nvidia GTC, Jensen Huang a fait la démonstration d’un appel vidéo où étaient présents trois artistes et un designer connecté à travers un avatar 3D. Attention, il ne s’agit pas ici de prétendre que Nvidia va concurrencer Microsoft Teams ou Zoom. Il s’agit plutôt d’imaginer un appel vidéo sur l’un de ces outils, qui ferait appel en supplément à Nvidia Omniverse.

Un peu à la manière d’un partage d’écran, les intervenants peuvent directement voir la scène 3D à travers l’application Omniverse View. L’une des personnes la consulte grâce à sa station de travail, alors que deux autres en profitent en streaming depuis les serveurs GeForce Now.

Nvidia entend devenir la plateforme incontournable sur laquelle viendront se reposer d’autres outils de travail, pour aider les développeurs et artistes avec des tâches toujours plus gourmandes en ressources.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.