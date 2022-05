Nvidia préparerait une GTX 1630 pour tacler les cartes très abordables d’AMD

Nvidia travaillerait au lancement d'une GeForce GTX 1630. Destinée à l'entrée de gamme de la marque, cette nouvelle carte graphique viserait les joueurs disposant seulement d'un petit budget... et chercherait à contrer les solutions les plus abordables d'AMD.

La rumeur court depuis quelques jours : Nvidia travaillerait sur une GeForce GTX 1630, destinée à compléter par le bas les GTX 1650 et 1660 lancées en 2019. D’après VideoCardz, qui assure avoir obtenu une double confirmation que cette nouvelle carte d’entrée de gamme est bien en chantier, Nvidia chercherait à mieux concurrencer AMD sur le segment le plus abordable du marché GPU.

Il faut dire que la marque a plus ou moins volontairement délaissé son entrée de gamme. Une RTX 3050 a bien été lancée en janvier, à un tarif de 279 euros, mais cette dernière se négocie dans les faits plutôt aux alentours de 400 euros… ce qui la met hors d’atteinte des joueurs aux budgets les plus restreints.

La Radeon RX 6400 en ligne de mire ?

AMD a pour sa part lancé en début d’année de quoi garnir son offre sur l’entrée de gamme, avec ses Radeon RX 6500XT et RX 6400. Si ces deux puces affichent vite leurs limites, elles suffisent pour concurrencer respectivement la GTX 1650 et la GTX 1050 Ti (de plus en plus dépassée), en offrant notamment de meilleures performances à des prix s’étirant entre 200 et 250 euros en France.

Nvidia voudrait justement remplacer sa vieille GTX 1050 Ti avec sa potentielle GTX 1630… et ainsi proposer une vraie alternative à la Radeon RX 6400 aux environs de 200 euros. Comme le souligne VideoCardz, on ignore par contre à ce stade quelles sont les spécifications précises de la potentielle GTX 1630. Cette dernière miserait vraisemblablement sur un GPU Turing TU117, mais aussi sur de la mémoire vidéo GDDR6, le tout avec un TGP inférieur à 75 W. Reste maintenant à savoir si cette carte se concrétisera bel et bien… et sur quels marchés elle sera proposée.

Anecdote amusante : jusqu’à présent Nvidia n’avait jamais lancé de carte graphique xx30 dans sa gamme GeForce GTX. Cette référence avait seulement été employée pour les GeForce GT 730 et GT 1030, des modèles anciens, peu performants, et plutôt orientés vers le multimédia.

