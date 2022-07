Cette carte graphique GeForce RTX 3080 Ti 12 Go est à son prix le plus bas

Après plusieurs mois d'attente, vous allez enfin pouvoir upgrader votre PC. Aujourd'hui, l'une des cartes graphiques les plus puissantes du moment, un modèle de GeForce RTX 3080 Ti avec 12 Go de mémoire, est en promotion chez Rue du Commerce.

La GeForce RTX 3080 Ti est disponible depuis la mi-janvier avec plus de mémoire et un peu plus de puissance de calcul. C’est la dernière carte graphique haut de gamme de Nvidia. Ici, on profite d’une promotion sur un modèle bien connu, la MSI GeForce RTX 3080 Ti Gaming X Trio (12 Go). Le produit est vendu et expédié par Rue du Commerce.

Les points forts de la MSI GeForce RTX 3080 Ti Gaming X Trio (12 Go)

Le modèle MSI GeForce RTX 3080 Ti Gaming X Trio 12 Go est ce jour disponible à 1099,90 euros. Hier, elle était encore vendue 1 249,90 euros. Avec cela, vous avez même droit à 4 jeux gratuits sur le site de Nvidia.

La 4K avec les graphismes au maximum

Un système de refroidissement efficace

Une carte relativement silencieuse

Le meilleur rapport qualité-prix dans cette catégorie

D’excellentes performances

La GeForce RTX 3080 Ti 12 Go est la cinquième carte graphique fondée sur le GPU haut de gamme « Gamer Ampere » GA102. Sa grande force est la présence de 12 Go de mémoire GDDR6X avec un bus 384 bits. Cette capacité est importante, ce qui rend la carte plus évolutive.

Elle se base sur l’architecture de l’excellente GeForce RTX 3080 Ti sortie en juin 2021. On pourrait la résumer en quelques mots : c’est une RTX 3090 légèrement bridée qui ne dit pas son nom. Elle permet aujourd’hui de faire tourner n’importe quel en 4K/60 FPS sans sourciller. Voici quelques benchmarks.

Sur 3D Mark :

Sur Watch Dogs Legion :

Sur Control :

On dénombre 10 240 unités de calculs classiques (Cuda Cores), ainsi que 320 unités pour le calcul IA (Tensor Cores) et 80 unités dédiées au ray tracing (RT Cores), autant dire que la différence avec la GeForce RTX 3090 n’est pas importante. Cela signifie que vous pourrez jouer dans d’excellentes conditions dans toutes les définitions, y compris en 4K. Vous ne trouverez tout simplement pas de carte graphique avec de meilleures performances à ce prix.

Conception efficace

Une bonne carte graphique est une carte graphique conçue intelligemment pour évacuer la chaleur tout en maîtrisant sa consommation et la chaleur générée. Ici, MSI a utilisé plusieurs technologies pour assurer le travail.

On trouve des caloducs Core Pipes, ils sont placés sur le GPU afin d’assurer la zone de contact la plus large possible et dissiper la chaleur sur toute la longueur du dissipateur. Ensuite vient la technologie Airflow Control. Cette dernière se charge d’améliorer la circulation du flux d’air grâce à des déflecteurs ainsi que des ailettes en forme de vagues. Enfin, aussi importants que les deux technologies ci-dessus, les trois ventilateurs Torx 4.0 contribuent à rediriger l’air.

Si vous le choisissez, vous pouvez activer le rétroéclairage LED RGB Mystic Light. Ce dernier est léger et élégant, vous pouvez le personnaliser depuis un logiciel dédié. L’application se nomme MSI Center, elle permet également de surveiller, modifier et optimiser tous les paramètres en temps réel et en quelques clics.

Attention toutefois : cette carte graphique possède un TDP de 350 Watts. Il faut une bonne alimentation pour la soutenir.

Côté connectiques, l’arrière de la carte est bien fourni : trois ports DisplayPort (v1.4a) ainsi qu’un HDMI qui supporte la définition 4K à 120 Hz tel que spécifié par la norme HDMI 2.1.

Les technologies Nvidia

Première technologie mise en œuvre, le DLSS est au cœur des cartes Nvidia. L’idée de la technologie de super-échantillonnage est de réduire la pression exercée sur votre GPU en calculant le rendu de l’image originale à une définition inférieure, puis, en utilisant l’intelligence artificielle, d’augmenter cette image afin de donner l’illusion qu’elle a été créée à une définition supérieure.

Seconde technologie, le Nvidia Broadcast exploite également l’architecture Ampere. Cela ouvre la porte à des fonctionnalités intéressantes telles que la suppression virtuelle de l’arrière-plan pour un écran vert numérique, la suppression du bruit et le suivi de la voix.

Les fans de FPS peuvent activer Nvidia Reflex et Nvidia Boost dans les jeux pris en charge pour réduire la latence. Enfin, pour le streaming vidéo, la carte assure le décodage AV1 pour profiter des dernières nouveautés de Netflix et des autres principales plateformes de streaming.

Par ailleurs, si vous comptez utiliser la carte pour travailler, sachez que les cartes RTX sont très polyvalentes. Les champs d’application tels que la visualisation graphique, l’apprentissage automatique, l’analyse de données et l’intelligence artificielle (IA) exploitent la puissance de calcul de ces cartes et les technologies de Nvidia. On a justement essayé le logiciel Nvidia Canvas pour créer une œuvre numérique, et le résultat vaut le détour.

Les cartes graphiques Nvidia sont de retour en stock

Après de longs mois de pénurie, les cartes graphiques Nvidia reviennent graduellement en stock. Le constructeur a même développé une page « Restock & Reloaded » vous permettant de voir les disponibilités de ses cartes graphiques.