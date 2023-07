Nvidia aurait la ferme intention de booster sa RTX 4060 Ti très bientôt

D'après les informations concordantes de deux leakers, Nvidia s'apprêterait à lancer une nouvelle version de sa RTX 4060 Ti, équipée cette fois de 16 Go de mémoire vidéo... au lieu de 8 Go jusqu'à présent.

Combien de temps avant l’arrivée d’une RTX 4060 Ti mieux dotée en mémoire vidéo ? Pas plus de quelques jours si l’on en croît les informations relayées ce 6 juillet par le site spécialisé VideoCardz. On y apprend que deux leakers (MEGAsizeGPU et hongxing2020) ont conjointement prédit l’arrivée d’une nouvelle version de la carte graphique milieu de gamme de Nvidia. Pressentie le 18 juillet prochain, date de fin d’embargo la concernant selon ces deux sources, cette mouture serait équipée de 16 Go de GDDR6.

L’idée serait donc de proposer une version boostée de la RTX 4060 Ti existante, restreinte pour sa part à 8 Go de GDDR6 « seulement ». Une quantité de mémoire vidéo pouvant parfois s’avérer limitante en jeu. Cet écart de VRAM serait néanmoins la seule différence notable entre ces deux modèles de RXT 4060 Ti. On apprend par contre que la mouture 16 Go serait « AIB-exclusive », comprenez que Nvidia ne lancerait aucun design de référence « Founders Edition » pour cette carte.

Une nouvelle carte 100 dollars plus chère ?

Côté prix, la RTX 4060 Ti 16 Go serait quoi qu’il en soit affichée à un tarif recommandé de 499 dollars outre-Atlantique (et donc hors-taxes), en lieu et place des 399 dollars réclamés pour la version 8 Go (proposée aux environs de 450 euros dans l’Hexagone). D’après VideoCardz, Nvidia n’aurait d’ailleurs pas pour intention de revoir à la baisse le prix de sa RTX 4060 Ti 8 Go avant le lancement de son nouveau modèle.

Et compte tenu du boulevard laissé actuellement à la marque par ses concurrents, tout du moins sur le milieu de gamme, Nvidia aurait tort de se priver sur les prix. AMD est en effet resté discret sur ce segment, aucune puce RDNA3 n’y étant pour l’instant proposée. Même constat chez Intel, qui traîne à lancer des cartes graphiques Alchemist+, quand bien même ces dernières contribueraient à apporter une seine concurrence face à un Nvidia toujours aussi dominateur.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).