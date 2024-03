La fin d’une ère : Nvidia tire définitivement un trait sur ses GeForce GTX

Après près de 5 ans de bons et loyaux services pour leurs moutures les plus anciennes, les GeForce GTX 16xx ne sont désormais plus fabriquées par Nvidia. La fin d'une époque : ce préfixe ayant été porté par la marque au caméléon pendant largement plus d'une décennie auprès du grand public.

On apprenait en décembre dernier que Nvidia commençait à planifier une fin de production pour ses cartes graphiques GeForce GTX 16xx, quelque part sur le premier trimestre 2024. En ce début mars, il semble effectivement que la firme soit passé à l’acte, en ayant sorti cette gamme de son catalogue grand public, et suspendu toutes les livraisons la concernant — du moins selon un site spécialisé.

« D’après la feuille de route des GPUs de Nvidia, la série GTX 16 a été complètement arrêtée au premier trimestre 2024. Actuellement, tous les stocks de GPUs restants ont été alloués aux fabricants AIC jusqu’à ce que leurs stocks soient épuisés », apprend-on des Board Channels Forums, cités par WCCFTech.

« En d’autres termes, Nvidia a officiellement arrêté la production des GPUs GTX 16, déclarant la mission historique d’arrêter les cartes graphiques GTX 1660S, 1660, 1650 et 1630. A l’avenir, ni Nvidia ni les principaux fabricants AIC ne fourniront de GPUs GTX 16 aux partenaires de distribution. On estime que le stock restant de cartes GTX 16 sur le marché sera consommé au cours des 1 à 3 prochains mois », lit-on plus loin.

Contacté par Frandroid, Nvidia France explique ne pas avoir encore officialisé la fin de vie des GTX 16xx… mais il y a fort à parier que la chose se confirmera sous peu. L’absence de Tensor Core sur ces puces étant de toute façon très handicapant en 2024.

GeForce GTX ? Une marque vouée aux livres d’histoire…

Lancées les unes à la suite des autres en 2019 (à l’exception de la GTX 1630, lancée en 2022, et de la GTX 1650 Ti, sortie en 2020), les GTX 1660 Ti, GTX 1660, GTX 1650, GTX 1660 SUPER, GTX 1650 SUPER semblent donc bel et bien poussées vers la sortie. Avec leur abandon, c’est aussi la marque « GTX », utilisée sous sa forme définitive depuis 2008 par Nvidia, qui disparaîtra du catalogue de la marque. Il ne restera alors plus que des modèles RTX… dont les premières itérations (RTX 2070, 2080 et 2080 Ti) avaient été introduites en 2018 sur le marché, il y a six ans.

Pour rappel, le sigle « GTX » avait été utilisé pour la première fois en guise de suffixe avec les GeForce 7800 GTX, en 2005. Ce n’est qu’en 2008, avec les GeForce 200, que le suffixe GTX devient un préfixe, et que la gamme adopte sa nomenclature définitive. Celle qu’elle conservera jusqu’au lancement des GTX 16xx, introduite sur l’entrée et le milieu de gamme en complément des premières RTX 2000 « Turing », dont elles partageaient une part de l’architecture.

Cela dit, la grande époque des GeForce GTX n’était déjà plus : elle avait plus ou moins pris fin avec l’abandon progressif des puces « Pascal » (GTX 1000), lancées pour leur part en 2016 et délaissées deux ans plus tard.

Voici donc les 8 familles de GeForce GTX ayant été lancées, et dont la place sera bientôt dans les livres d’histoire :

GTX 200 : Tesla

GTX 400 : Fermi

GTX 500 : Fermi Refresh

GTX 600 : Kepler

GTX 700 : Kepler Refresh

GTX 900 : Maxwell

GTX 10xx : Pascal

GTX 16xx : Turing