Nvidia fait officiellement ses adieux à GeForce Experience

L’avènement progressif de la nouvelle Nvidia App avait déjà conduit Nvidia à mettre son ancienne plateforme GeForce Experience en phase de pré-retraite. La voilà qui tire désormais sa révérence dans les derniers pilotes graphiques du groupe.

Introduite en début d’année, d’abord en bêta, la Nvidia App prend le relais de l’ancienne plateforme GeForce Experience // Source : Nvidia

C’était prévu, et nous y sommes : Nvidia enfonce l’un des derniers clous sur le cercueil de son ancienne plateforme GeForce Experience. Après l’avoir largement mise entre parenthèse avec le déploiement progressif de sa nouvelle Nvidia App, le géant américain prend désormais la décision de délaisser GeForce Experience dans ses derniers drivers. Un signe des temps.

Les nouveaux pilotes GeForce version 566.36 embarquent en effet directement la nouvelle Nvidia App, en lieu et place de GeForce Experience. Avec ces nouveaux drivers, Nvidia met par ailleurs fin au support de son ancienne plateforme.

On notera enfin qu’un nombre croissant de liens GeForce Experience renvoie désormais directement vers la page officielle Nvidia App. Une mue qui devrait s’accentuer dans les prochaines semaines, jusqu’à la disparition complète des mentions à GeForce Experience sur le site officiel de Nvidia.

Nvidia App : la nouvelle application à tout faire pour les GPUs GeForce

Lancée en bêta dès le début d’année 2024, l’application Nvidia App a été conçue pour remplacer à la fois GeForce Experience et le (vieux) panneau de contrôle Nvidia. Avec cette nouvelle plateforme, l’objectif de Nvidia est tout simplement de regrouper l’ensemble des contrôles et fonctions voués à ses GPUs, sans pour autant dénaturer l’expérience logicielle à laquelle se sont habitués les utilisateurs de cartes graphiques GeForce.

Fin novembre, la Nvidia App est donc sorti de sa phase de bêta pour entrer en service actif et remplacer l’ancien dispositif. Cela dit, dans l’immédiat, le panneau de contrôle Nvidia reste actif… le temps que toutes ses fonctions soient correctement transférées vers la nouvelle application.

Par rapport à GeForce Experience, Nvidia App a l’avantage de gagner en réactivité et en vitesse de chargement. Mieux organisée, elle regroupe par ailleurs quelques fonctionnalités exclusives et permet en outre de télécharger et installer les derniers drivers Nvidia sans être connecté.