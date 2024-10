Nvidia : sur votre PC, GeForce Experience cédera bientôt sa place à une meilleure appli à tout faire

En bêta depuis le début d’année, l’application Nvidia App va bientôt remplacer définitivement l’ancienne plateforme GeForce Experience… et c’est plutôt une bonne nouvelle.

La commercialisation des nouvelles GeForce RTX 5000 aura vraisemblablement du retard, mais Nvidia avance quand même par petites touches sur cette fin d’année 2024. Après l’introduction d’un badge légèrement remanié pour mieux mettre en avant sa maîtrise de l’IA, la firme s’apprête à remplacer son actuelle plateforme « GeForce Experience » par sa nouvelle application à tout faire « Nvidia App », que vous connaissez peut-être déjà.

Disponible en bêta depuis le mois de février, cette nouvelle application propose quelques fonctionnalités en plus, mais aussi et surtout une refonte salutaire de l’interface. Elle permet par ailleurs aux joueurs de récupérer et installer les derniers drivers GeForce sur leurs PC sans requérir de connexion à un compte Nvidia. Un détail qui fait toute la différence pour certains utilisateurs.

Adieu GeForce Experience, place à la Nvidia App

Quoi qu’il en soit, Nvidia explique avoir l’intention de pousser les derniers usagers de son ancienne plateforme GeForce Experience, vers sa nouvelle Nvidia App d’ici la fin d’année. La chose devrait se faire en parallèle du déploiement à grande échelle de cette nouvelle application dans sa version finale.

L’instauration définitive de cette dernière conduira par la suite à l’abandon de GeForce Experience, mais aussi du vieux Panneau de contrôle de Nvidia… dont les fonctions (comme les options surround, les résolutions personnalisées, ou encore la configuration multi-moniteur) migrent peu à peu elles aussi vers la Nvidia App.

Cette semaine, Nvidia a par ailleurs déployé sur sa Nvidia App plusieurs nouveautés, dont la possibilité d’activer et de désactiver G-Sync, mais aussi la prise en charge multi-moniteur pour la fonctionnalité RTX video HDR, et le retour en arrière pour les pilotes. Désormais, l’application peut également vous avertir si du contenu DRM est en cours de lecture et risque d’interrompre l’enregistrement ShadowPlay.

Pour les joueurs les plus soucieux de personnaliser leur interface, Nvidia a enfin déployé une fonction permettant de modifier les styles de police sur Nvidia App, de manière à faciliter la lecture des statistiques, des taux de rafraîchissement ou d’autres informations affichées à l’écran en surimpression.