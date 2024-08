Avec cette mise à jour, Nvidia App rend progressivement le panneau de configuration obsolète

L’application Nvidia remplace peu à peu le panneau de configuration classique en intégrant les paramètres d’affichage ainsi que les options vidéo RTX.

Source : Nvidia

Actuellement, Nvidia a trois applications pour paramétrer votre carte graphique : le panneau de configuration classique, GeForce Experience et la toute récente Nvidia App. L’ambition affichée depuis le début est de fusionner ces trois propositions au sein d’une seule application.

Il manque encore certaines options à Nvidia App pour pouvoir se passer complètement des autres applications. Mais on y arrive progressivement au fur et à mesure des mises à jour. La dernière version va dans le bon sens avec l’ajout des paramètres d’affichage ainsi que de deux options dédiées à la vidéo.

Encore plus de paramètres dans Nvidia App

Dans cette mise à jour, Nvidia ajoute enfin les paramètres d’affichage à son application, vous permettant de régler la définition de l’image, la fréquence de rafraîchissement ainsi que l’orientation de l’écran. Ici, il manque encore certains réglages du panneau de configuration, comme la profondeur des couleurs, le format de couleur ou encore la plage dynamique.

Ce nouvel onglet est présent dans le menu Système, tout comme l’autre nouveauté de cette mise à jour, les options Vidéo. C’est ici qu’on retrouvera les options d’amélioration vidéo pour les cartes graphiques RTX 30 et 40, à savoir RTX Video Super Resolution et RTX Video HDR. Ces dernières permettent d’améliorer la définition des vidéos streamées sur le web jusqu’à 4K, mais aussi de les transformer en HDR. À noter qu’il est aussi possible d’appliquer ces deux options localement via VLC RTX mais aussi à Media Player Classic grâce au MPC Video Renderer.

RTX Video HDR importe d’ailleurs les options de configuration de RTX HDR pour les jeux, à savoir le pic de luminosité, le niveau de gris moyen ainsi que le contraste et la saturation. C’est typiquement avec ce genre d’ajout que l’application Nvidia devient plus complète que le panneau de configuration.

Dans les autres mises à jour, on peut noter la possibilité les 1% Low dans l’affichage des statistiques ainsi que l’ajout de nouvelles métriques (usage CPU, latence, etc.).

La fin de GeForce Experience approche

C’est Nvidia qui le dit, l’objectif est bien de ne proposer qu’une seule application pour configurer ses options, enregistrer ses parties ou encore appliquer des réglages d’overclocking. Selon les plans de la firme :

Nous prévoyons d’ajouter les autres options du panneau de contrôle NVIDIA dans les prochaines mises à jour afin d’unifier le panneau de contrôle NVIDIA, GeForce Experience, et nous sommes sur la bonne voie pour migrer les utilisateurs de GeForce Experience vers la nouvelle application NVIDIA d’ici la fin de l’année.

GeForce Experience pourrait donc disparaitre d’ici fin 2024, mais le panneau de configuration aurait encore un sursis jusqu’à l’année prochaine.

En l’absence de nombreuses options (G-Sync, paramètres de couleurs du bureau, paramètres de mise à l’échelle, etc.), il faudra encore plusieurs mises à jour d’envergure pour achever cette transition.