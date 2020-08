Nvidia annonce sa GeForce MX450 pour rendre votre PC portable plus polyvalent

Après sa GeForce MX350, lancée en début d'année, Nvidia annonce sa GeForce MX450. Cette nouvelle puce graphique entrée de gamme s'oriente vers les PC portables et ultraportables avant tout pensés pour le multimédia et la bureautique. Côté jeu vidéo, il ne faudra pas s'attendre à un foudre de guerre.

Elle n’a rien d’un monstre de puissance, mais ce n’est de toute façon pas son job. Avec sa nouvelle GeForce MX450, Nvidia vise, comme avec la MX350, le secteur des PC portables et ultraportables, histoire de proposer une aide complémentaire aux parties graphiques des processeurs choisis par les OEMs. Comme bien souvent, ce seront surtout les machines équipées de processeurs Intel basse consommation (Ice Lake-U, Comet Lake-U et bientôt Tiger Lake-U) qui embarqueront cette nouvelle puce du fondeur au caméléon, les appareils sous CPU AMD optant le plus souvent pour les solutions graphiques Radeon.

Des nouveautés, mais pas de révolution

Attendue sur ordinateurs portables à compter d’octobre prochain, indique Nvidia, la MX450 reste pour l’heure très discrète sur la question de ses performances par rapport à sa grande soeur la MX350, mais aussi par rapport à sa voisine la GTX 1650, que l’on pressent toutefois sensiblement plus efficace en jeu. Nvidia, que nous avons contacté, préfère d’ailleurs rappeler la vocation bureautique et multimédia de cette nouvelle puce, ajoutant que pour jouer dans de bonnes conditions, il vaut toujours mieux se tourner vers la gamme GeForce GTX (ou RTX, naturellement).

La MX450 se destine, pour sa part, au traitement photo et au montage vidéo léger. En jeu, il faut tabler sur des prestations tout juste honnêtes, qui conviendront probablement pour jouer de manière occasionnelle en 1080p et à des titres peu gourmands.

Reste que la puce dispose de deux nouveautés intéressantes par rapport à la MX350 : le support de la mémoire vidéo GDDR6 et la compatibilité avec le protocole PCI Express 4.0. Une première dans les deux cas pour la lignée GeForce MX, note Nvidia, qui attire aussi notre attention sur le support de la technologie maison « Nvidia Optimus », pour un meilleur équilibre entre performances et consommation. Il faudra quoi qu’il en soit attendre cet automne pour avoir une première idée des performances de cette nouvelle GeForce MX450 en retouche, montage et plus accessoirement en jeu.