Les mineurs auraient déjà contourné les blocages de Nvidia sur le taux de hachage

Nvidia pourrait bien être contraint de revoir sa stratégie face aux mineurs de cryptomonnaies. On apprend que les blocages mis en place pour limiter le taux de hachage de la récente RTX 3060 auraient été contournés par des mineurs chinois, quelques semaines à peine après le lancement de la carte.

Mise à jour : Sur Twitter, I_Leak_VN a fait savoir qu’il avait mal interprété l’image partagée précédemment. Fortement recadrée, cette dernière ne laisse pas transparaître une information pourtant capitale : le taux de hachage dévoilé correspond à celui de l’Octopus (OCTPS) et non de l’Ethereum. Comme l’indique WCCFTech, les mineurs ont donc en réalité contourné les blocages de Nvidia en minant tout simplement une autre monnaie, contre laquelle l’algorithme de la marque n’est pas efficace.

Le fond du problème reste toutefois le même : en dépit de ses efforts, Nvidia n’est visiblement pas parvenu à endiguer l’intérêt des mineurs pour sa RTX 3060.

Article original : Nvidia tente tout contre le minage, mais le combat est âpre. Parallèlement au lancement de la RTX 3060, l’entreprise américaine avait annoncé la mise en place de restrictions du taux de hachage de sa nouvelle carte. Censée en réduire l’intérêt pour les mineurs, la rendre « moins désirable » à leurs yeux, et surtout permettre aux joueurs de mettre la main sur une puce qui leur était initialement dédiée, l’initiative du spécialiste de la carte graphique avait fait grand bruit fin février.

Elle semble finalement avoir été balayée d’un revers de la main par des mineurs astucieux. Et ce, en quelques semaines à peine. De quoi laisser planer un doute quant à l’intérêt de reconduire ces restrictions sur les futures références commercialisées par Nvidia.

Des RTX 3060 bien au-delà des 20-25 MH/s maximum imposés par Nvidia

Comme le rapporte Benzinga, des mineurs basés en Chine ont réussi à passer outre les blocages qui limitaient la RTX 3060 à un taux de hachage compris entre 20 et 25 MH/s. Preuve en est, sur un document partagé sur Twitter, on découvre un stack de huit RTX 3060 capables de monter à plus de 45 MH/s. Sur Facebook c’est un autre groupe de mineurs, vietnamiens cette fois, qui a assuré avoir atteint le seuil des 50 MH/s avec la nouvelle carte entrée de gamme de Nvidia.

Abordable, économe en énergie et performante, la RTX 3060 est un modèle de choix pour les mineurs, visiblement peu enclins à se tourner vers l’alternative offerte par Nvidia. Fin février, la marque au caméléon annonçait la commercialisation de références conçues spécifiquement pour le minage de cryptomonnaies, avec une promesse : « aider les mineurs à construire les centres de données les plus efficaces tout en préservant les GPU GeForce RTX pour les joueurs ». De bonnes intentions portées par la gamme CMP HX et quatre GPUs dédiés spécifiquement aux mineurs. Seulement voilà, pourquoi y recourir quand une simple RTX 3060 parvient à atteindre un niveau de hachage plus élevé que les 45 MH/s permis par la 50HX ?