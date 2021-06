Nvidia stoppe le support de Windows 7 et 8, mais aussi de ses GTX 6xx et 7xx

C'était prévisible, c'est maintenant officiel, Nvidia laisse de côté la prise en charge des anciennes versions de Windows. Une annonce qui s'accompagne aussi d'une cessation de support pour les cartes graphiques sous architecture Kepler.

C’est la fin d’une époque qui approche chez Nvidia. La firme a annoncé ce 11 juin par l’intermédiaire d’une note sur son site officiel que Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1 ne seront bientôt plus pris en charge par ses pilotes graphiques Game Ready. Cette annonce, effective à compter d’octobre 2021, signifie que les utilisateurs de ces trois versions de l’OS ne pourront plus profiter des optimisations, des nouvelles fonctionnalités et des corrections de bugs déployées jusque là avec les drivers de Nvidia. Ces nouveautés seront réservées à Windows 10, dont le lancement remonte maintenant à presque 6 ans.

Nvidia s’engage par contre à continuer de déployer sur Windows 7, 8 et 8.1 d’éventuelles mises à jour de sécurité critiques (pour corriger des vulnérabilités ou combler des failles, par exemple) jusqu’en septembre 2024. On apprend enfin que le dernier pilote Game Ready prévu pour ces trois anciennes moutures de Windows arrivera le 31 août 2021.

Les GeForces GTX 6xx et 7xx bientôt remisées elles aussi

Dans une seconde note, publiée le même jour, Nvidia nous fait part d’une autre nouvelle : ses cartes graphiques sous architecture Kepler ne seront plus supportées elles non plus à compter d’octobre 2021. Pour rappel, cette architecture GPU avait été utilisée par Nvidia pour deux générations de cartes graphiques. Cette fin de support concerne donc les GeForce GTX série 600 et 700, qui ont été lancées entre mars 2012 (pour la GTX 690) et mai 2014 (pour la GeForce GTX Titan Z). Là aussi, le déploiement de mises à jour de sécurité jusqu’en 2024 s’applique.

Comme le précise XDA Developers, l’arrêt du support de Windows 7, 8 et 8.1 ne devrait pas empêcher le bon fonctionnement des jeux. Les joueurs concernés devront simplement se passer de futures optimisations et de nouvelles fonctionnalités, ou bien choisir de passer à Windows 10. Ce qui serait la meilleure chose à faire. Certaines fonctions importantes des dernières cartes de Nvidia ne sont d’ores et déjà opérationnelles qu’avec Windows 10. On pense en tout premier lieu au ray tracing.