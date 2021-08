OnePlus Nord 2 : il a tout du flagship, sauf son prix

Tout juste disponible à l’achat, le OnePlus Nord 2 revient avec la même formule qui avait fait le succès de son prédécesseur : un smartphone à moins de 400 euros, équipé comme un flagship. Bonus surprise : la rédaction vous propose de gagner deux OnePlus Nord 2 pour la rentrée !

Le crédo de OnePlus est de proposer des smartphones aux caractéristiques premium. Depuis la gamme Nord, le constructeur a ajouté une corde à son arc : faire du performant abordable. Avec ce OnePlus Nord 2, le constructeur persiste et signe avec un mobile à la fois élégant et bien pensé. Une charge rapide 65W, une interface irréprochable, une puce au top et un design repensé.

Un design affirmé

Ce qu’on remarque sur le OnePlus Nord 2, c’est son design. Le double capteur frontal d’abord a laissé la place à un poinçon simple, plus discret.

Ses bords arrondis, ensuite, facilitent la prise en main. Une caractéristique que l’on retrouve habituellement sur des mobiles plus haut de gamme.

À l’arrière, le constructeur a également revu la forme de son module photo. Plus de rangée de capteurs, mais un emplacement optimisé. C’est avec un triple module un peu plus tassé que OnePlus revoit sa copie. Cela offre une bien meilleure organisation du module photo.

Deux nouveaux coloris sont enfin disponibles : Grey Sierra et Blue Haze.

Une fiche technique soignée

Si la forme ne laisse rien au hasard, le fond non plus. OnePlus offre pour cette nouvelle mouture une fiche technique proche de ce que l’on retrouverait sur un mobile haut de gamme. Il y a par exemple ce très bon processeur Mediatek Dimensity 1200 compatible avec la 5G, qui a su séduire la rédaction de Frandroid lors de son test pour ses très bonnes performances. Sur un milieu de gamme, on notera également la présence d’un bel écran AMOLED de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Ces spécifications, parfaites pour la navigation web et le multitâche, devraient également séduire les joueurs modérés qui découvriront avec plaisir un smartphone fluide et pas trop énergivore sur des sessions de jeux mobiles.

Du côté de la configuration, le OnePlus Nord 2 est équipé, au choix, de 6, 8 ou 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de mémoire de stockage. Un large choix qui offre à chacun la possibilité de répondre à la fois à ses besoins en termes de puissance et de stockage, mais aussi d’adapter son smartphone à son budget.

Le premier OnePlus Nord à bénéficier de charge ultra rapide 65W

Une autre force de ce nouveau modèle est la présence de la Warp Charge 65W qui permet d’offrir 100 % de batterie en moins de 40 minutes. À cela s’ajoute une batterie très honnête de 4500 mAh.

Le constructeur ajoute qu’en 15 minutes seulement, le OnePlus Nord 2 récupère de quoi tenir une journée entière. Une belle performance pour un smartphone milieu de gamme.

La grande force de l’interface OxygenOS

OxygenOS est également au rendez-vous de ce OnePlus Nord 2 et est exempt de défauts ou presque. Si la version précédente se voyait ralentie par quelques problèmes logiciels, force est de constater qu’ils ont été résolus sur cette nouvelle version.

On retrouve ainsi un smartphone à l’interface intuitive, avec menus personnalisables, et la programmation possible de certains gestes pour les attribuer à, par exemple, l’ouverture d’une application déterminée.

Le OnePlus Nord 2 est par ailleurs particulièrement réactif et offre une expérience utilisateur presque exceptionnelle.

Un prix doux pour une rentrée sereine

Placé sous la barre des 400 euros, le OnePlus Nord 2 offre une alternative plus qu’intéressante aux smartphones haut de gamme proposés par d’autres marques. Son aspect est soigné et sa fiche technique n’a pas grand chose à envier aux mobiles premium. Si vous envisagez de changer de mobile pour la rentrée, le OnePlus Nord 2 se place comme l’une des alternatives au rapport qualité/prix le plus intéressant de ce retour de vacances.

Gagnez deux OnePlus Nord 2 grâce à Frandroid

Et pour fêter l’arrivée de ce nouveau OnePlus Nord 2, la rédaction de Frandroid vous propose un jeu-concours. À la clé ? Deux OnePlus Nord 2 Blue Haze équipés de 12 Go de RAM et 256 Go de ROM à gagner. Vous pouvez participer sur Twitter ou sur Instagram.

Sur Twitter, rien de plus simple. Il vous suffit de tweeter #frandroidoffremoi le OnePlus Nord 2 et de retweeter le tweet posté sur notre page. Pour compléter votre participation, suivez Frandroid et OnePlus sur Twitter.

Si vous préférez Instagram, la démarche est tout aussi simple. Likez le post sur le compte Instagram de Frandroid et identifiez un ami qui aurait besoin d’un nouveau téléphone. Bien sûr, n’oubliez pas de follow la page de Frandroid et celle de OnePlus pour compléter votre participation.

Faites vite, le concours sera terminé le 2 septembre 2021 ! Tirage au sort le 3 septembre.