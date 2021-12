OnePlus 10 Pro : une vidéo promotionnelle en fuite finit de tout dévoiler

En quelques jours, le OnePlus 10 Pro est passé de star possible du CES 2022 à grand absent. Et l'on sait désormais quasiment tout de ce qui attend le futur flagship de la marque chinoise. Jusqu'à son design qui s'est montré dans une vidéo officielle déjà en balade sur le net...

Les conférences de présentation recèlent-elles encore d’un quelconque parfum de mystère ? On serait bien tenté de dire non tellement il est rare d’assister à une présentation sans déjà tout savoir sur le produit. Quand ce n’est pas le constructeur qui tease lui-même les principales caractéristiques de l’appareil pour faire monter la sauce, ce sont les différentes fuites –voire boulettes de communication– qui font le reste.

OnePlus n’échappe évidemment pas à cela et son futur porte-étendard, le OnePlus 10 Pro, a déjà quasiment tout déballé avant l’heure. Son heure, ça aurait sans doute dû être le CES 2022, mais le fabricant chinois a renoncé lui aussi à participer au grand salon de Las Vegas. Néanmoins Pete Lau, le confondateur de la marque, avait sur Weibo donné « rendez-vous en janvier » et cela tient toujours. Mais pour découvrir quelle surprise ?

Il ne manquait plus que le visuel officiel…

Les OnePlus 10 et 10 Pro annoncés ont déjà laissé filtrer de nombreuses caractéristiques, plus ou moins officiellement, comme leur charge très rapide de 80 W, la présence de la nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 1, leurs possibles stockages et puissance grâce au leaker OnLeaks qui a beaucoup planché sur le sujet, un appareil photo estampillé Hasselblad une nouvelle fois, etc.

OnLeaks a d’ailleurs distillé de très nombreuses informations techniques sur le OnePlus 10 Pro et produit de multiples rendus, récupérant de son aveu même des images d’unité de préproduction pour cela. Mais il s’est fait damer le pion sur Weibo par une vidéo publiée quelques heures plus tôt ce jeudi et qui montre tout simplement… le smartphone officiel.

Car le rendu de la vidéo ne laisse guère de place au doute. À moins d’être l’oeuvre d’un faussaire de génie désireux de tromper son monde, il semble bel et bien s’agir d’une vidéo promotionnelle officielle du OnePlus 10 Pro obtenue par un utilisateur du réseau social chinois. On y voit clairement le très large écran en façade avec son poinçon, un appareil photo avec trois capteurs siglé Hasselblad au dos comme annoncé, un design attendu, le logo OnePlus et le tout en deux coloris (noir et vert), tout aussi prédits par OnLeaks.

Reste à savoir quand la firme de Shenzhen entend officialiser véritablement son appareil qui était très probablement celui attendu lors de l’événement du 5 janvier. Il n’y a bien que le prix qui demeure un mystère…

