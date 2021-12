Le OnePlus 10 Pro profitera de la charge la plus rapide jamais intégrée par le constructeur

Une certification en Chine permet de découvrir la puissance de la charge du OnePlus 10 Pro. Il s'agira du premier smartphone du constructeur à proposer une charge rapide de 80 W.

Alors que la présentation des OnePlus 10 et OnePlus 10 Pro est attendue pour la semaine prochaine durant le CES de Las Vegas — même si le constructeur a annulé sa venue — on en apprend désormais davantage sur le système de charge rapide du smartphone le plus haut de gamme des deux.

Le site indien MySmartPrice a en effet découvert les documents de certification du OnePlus 10 Pro auprès de la CCC, la commission chinoise de certification des produits. Cette certification concerne un smartphone 5G OnePlus qui sera fourni avec un adaptateur secteur permettant de délivrer jusqu’à 11 volts de tension et 7,3 ampères d’intensité, soit une puissance de 80,3 W. Or, c’est justement cette puissance qui va permettre de mesurer la vitesse à laquelle une batterie va être capable de se charger, particulièrement au début du cycle de recharge — les constructeurs limitent généralement la puissance en fin de charge pour éviter tout accident.

Un record pour OnePlus, largement devancé par Xiaomi

Ainsi, le OnePlus 10 Pro devrait profiter d’une charge rapide allant jusqu’à une puissance de 80 watts. Ce serait un nouveau record pour le constructeur chinois. Pour rappel, le OnePlus 9 Pro, lancé l’an dernier, était quant à lui doté d’un chargeur de 65 W. Néanmoins, OnePlus est loin de proposer les puissances de charge les plus élevées de l’industrie. Xiaomi par exemple propose jusqu’à 120 W sur son dernier-né, le Xiaomi 12 Pro. De quoi permettre d’après le constructeur une charge complète de la batterie de 4600 mAh en 18 minutes.

Selon les dernières rumeurs en date, le OnePlus 10 Pro profiterait cependant d’une batterie plus conséquente de 5000 mAh. Pour le reste des caractéristiques, le smartphone serait équipé d’un écran de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, d’une puce Snapdragon 8 Gen 1, der 128 ou 256 Go de stockage en UFS 3.1, de 8 ou 12 Go de RAM LPDDR5 et de trois appareils photo : un module grand-angle de 48 mégapixels, un module ultra grand-angle de 50 mégapixels et un module téléobjectif de 8 mégapixels.

On en saura plus sur le OnePlus 10 Pro et sur son petit frère, le OnePlus 10, lors de leur présentation officielle. Celle-ci aura lieu le 5 janvier prochain, dans moins d’une semaine.

