Le OnePlus Nord 2T est officiel… mais fait encore des cachotteries

OnePlus a officialisé l'existence de son Nord 2T 5G. Ce nouveau smartphone abordable ne sera toutefois présenté de fond en comble que le 19 mai prochain.

Le OnePlus Nord 2T existe, mais OnePlus ne nous en dira pas beaucoup plus dans l’immédiat. Car si la marque a bien officialisé son nouveau smartphone abordable, elle ne le présentera pas avant le 19 mai prochain, à 16 heures. À l’exception des détails de son design, on sait toutefois l’essentiel de ce qu’il y a à savoir sur le mobile, dont les principales spécifications seront progressivement dévoilées par OnePlus avant la présentation complète.

À la manière d’un effeuillage technologique, la marque promet ainsi d’évoquer, sur la page officielle de ce nouveau Nord 2T 5G (déjà en ligne), la question des performances de l’engin, puis celle de ses capacités en photo, les 16 et 18 mai prochain respectivement.

Dalle OLED, puce puissante et charge rapide

D’après les informations compilées par GSMArena, l’appareil devrait quoi qu’il en soit miser sur une dalle AMOLED Full HD+ de 6,43 pouces, capable de monter à 90 Hz. Sous cet écran devrait s’activer une puce MediaTek Dimensity 1300 couplée à un maximum de 12 Go de RAM. Le stockage disponible se limiterait pour sa part à 256 Go, tandis que la batterie profiterait d’une capacité de 4500 mAh. Elle pourrait enfin faire le plein d’énergie grâce à une technologie de recharge rapide 80W, la même que sur le OnePlus 10 Pro.

Le OnePlus Nord 2T miserait pour le reste sur une partie photo relativement classique pour un produit milieu de gamme. On y trouverait un capteur principal de 50 Mgp avec stabilisation optique, un module ultra grand-angle de 8 Mgp et un capteur monochrome de 2 Mgp. En façade, dans un poinçon logé dans le coin supérieur gauche de l’écran, on trouverait enfin une caméra selfie de 32 Mpx.

Attendu aux environs de 399 dollars en version 8 Go de RAM / 128 Go de stockage, le Nord 2T sera animé par Android 12 et OxygenOS 12. Reste maintenant à attendre l’évènement du 19 mai pour confirmer ces infos, mais aussi connaître son prix officiel et sa date de lancement.

