OnePlus s’apprêterait à lancer non pas une, mais 6 montres d’un coup

La OnePlus Nord Watch se révèle davantage et une nouvelle fuite nous présente désormais les déclinaisons qui seraient rendues disponibles pour cette montre. Identifiée préalablement comme une montre rectangulaire, OnePlus aurait finalement dans ses manches toute une flopée de modèles à lancer.

OnePlus prépare ses munitions et n’arriverait pas les mains vides. La marque cousine d’Oppo préparerait son retour sur le terrain des montres connectées et est attendue avec une montre pour sa série Nord dont on avait déjà pu avoir un premier aperçu du design.

Cette fuite nous montrait un écran qui était rectangulaire, mais l’on apprend aujourd’hui, grâce à 91 Mobiles et Mukul Sharma, qu’il ne s’agirait pas du seul modèle disponible. Ce seraient au total six déclinaisons de sa montre que OnePlus s’apprêterait à lancer.

Deux modèles rectangulaires

La nouvelle montre de OnePlus aurait droit cette fois-ci à 6 modèles comprenant 2 déclinaisons rectangulaires et 4 autres circulaires.

Nous aurions tout d’abord droit à deux modèles rectangulaires de tailles différentes, avec une première montre d’une définition de 240 x 280 pixels et une seconde plus large de 368 x 448 pixels.

Source : 91Mobiles, Mukul Sharma Source : 91 Mobiles, Mukul Sharma

Chaque exemplaire disposerait de ce qui semble être une couronne sur la tranche droite. Une différence notable entre les deux montres se situe au niveau de l’attache des bandes qui semble ne pas être exactement la même. Elle serait plus soignée sur l’un des modèles avec une bande qui viendrait s’enrouler sur l’attache plutôt que simplement se connecter à la montre.

Trois modèles circulaires

En ce qui concerne les modèles circulaires, la OnePlus Nord Watch serait proposée avec des définitions d’écran de 240 x 240 pixels et de 390 x 390 pixels.

L’un de ces modèles présente une allure plus sportive et disposerait de deux boutons sur la tranche, dont un avec un accent rouge. Il aurait de plus droit à un rebord sur le cadran qui pourrait rendre la montre plus robuste.

Un autre modèle présenterait un design similaire, mais cette fois-ci sans rebord sur le cadran, et toujours avec la même différence sur l’attache des bandes.

Source : 91 Mobiles, Mukul Sharma Source : 91 Mobiles, Mukul Sharma

Enfin un troisième modèle qui ressemble plus à la OnePlus Watch originelle serait lui aussi présent et n’aurait droit qu’à un seul bouton sur la tranche au lieu de deux.

Nous avons également droit à quelques images de l’interface qui serait présente sur les modèles rectangulaires.

Cette montre pourrait bien être proposée chez nous à l’avenir selon Mukul Sharma, bien que nous ne sachions pas encore quels modèles pourraient faire le voyage jusque dans nos contrées.

