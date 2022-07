Le design de la OnePlus Nord Watch se dévoile grâce à son app santé

Une fuite de issue de l'application Santé de la OnePlus Nord Watch nous révèle ce qui semble être un premier visuel de son design qui prendrait cette fois-ci une forme rectangulaire. La prochaine montre de OnePlus serait lancée à un prix inférieur à celui de sa grande sœur et arriverait bientôt sur le marché indien.

Avec un premier essai un peu mitigé, OnePlus continue son chemin dans l’univers des montres connectées et serait bientôt de retour avec une nouvelle montre, cette fois-ci réservée à la ligne Nord que OnePlus souhaiterait à l’avenir laisser voler de ses propres ailes. Nous avons pu avoir premier un aperçu du design grâce à des captures d’écran fournies par le leaker Mukul Sharma qui nous montre l’application N Health qui lui serait destinée.

Proposée à 159 euros à son lancement, la OnePlus Watch, première montre de la marque chinoise, attirait par son design, son écran et son autonomie généreuse, mais nous perdait à cause de quelques manquements côté logiciel. OnePlus pourrait donc rectifier quelque peu le tir sur cette montre dont nous ne connaissons pas encore les caractéristiques exactes à l’heure actuelle.

This is your 1st look at the OnePlus Nord Watch. As I leaked earlier, it's coming soon to India. Will feature a rectangular dial, spo2, heart-rate monitoring, sleep monitoring, custom watch faces support. There's a dedicated N Health app.

— Mukul Sharma (@stufflistings) July 27, 2022