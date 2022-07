OnePlus envisagerait une séparation avec sa marque Nord, comme Xiaomi avec Poco

La marque OnePlus envisagerait de se séparer de sa division Nord pour en faire une marque à part entière capable de proposer ses propres produits sous une nouvelle appellation.

OnePlus envisagerait de faire de sa gamme Nord une marque à part entière. Le site The Mobile India indique que, d’après ses sources, la marque OnePlus souhaiterait se dissocier de l’appellation Nord et la laisser voler de ses propres ailes comme Xiaomi avait pu le faire avec sa marque Poco.

Une marque de smartphone à part entière

La marque Nord fonctionnerait de manière indépendante et formerait ses propres équipes et sa propre image. Celle-ci ne ferait plus mention de la marque OnePlus à l’avenir et adopterait sa fameuse couleur bleu clair. La marque pourrait toutefois toujours utiliser le nom de son entreprise mère dans certains cas de figure avec les désignations « de OnePlus » ou « une marque OnePlus ».

Cette séparation entre les deux marques, si elle a lieu, devrait permettre d’offrir un plus large choix de produits aux consommateurs, la nouvelle marque Nord souhaitant s’étendre sur le marché des smartphones bon marché.

Nord reprendrait là où OnePlus s’était arrêté ?

La marque proposerait à l’avenir des smartphones à des tarifs compris entre 189 et 441 dollars (prix convertis de la devise indienne). Ceux-ci auraient également droit à une nouvelle interface installée par-dessus OxygenOS.

Ce dernier prix correspondrait à peu près à la catégorie des smartphones à petit budget qui peuvent tout de même contenir de sérieuses caractéristiques techniques haut de gamme que l’on désigne par l’appellation budget flagship. Un tel positionnement leur permettrait de ne pas entrer en collision avec ce que propose déjà OnePlus de son côté.

L’entité Nord pourrait également proposer à l’avenir une gamme de produits plus étendue qui inclurait des téléviseurs, des bracelets et montres connectées, des écouteurs tour de cou Bluetooth, des banques d’alimentation et encore d’autres accessoires. La marque s’établirait ses équipes en Inde et y fabriquerait ses nouveaux produits. La marque pourrait également avoir une image très forte hors ligne contrairement à ce que proposait OnePlus.

Rappelons néanmoins que le groupe OPlus n’est pas étranger à ce type de chamboulement stratégique. Les marques OnePlus et Realme ont initialement été lancées comme des gammes des produits Oppo pour s’attaquer aux marchés occidentaux et indiens. OnePlus se rapproche par ailleurs de plus en plus d’Oppo depuis un peu plus d’un an.

