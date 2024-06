Des changements étonnants attendus pour le OnePlus 13

Les premières rumeurs concernant le OnePlus 13 détaillent ses différents modules photo avec des changements plutôt étonnants.

Le OnePlus 12 n’a que quelques mois que son successeur fait déjà parler de lui. Les rumeurs à son sujet s’avèrent particulièrement étonnantes, avec un accent semblant mis sur la qualité des composants plutôt que sur la surenchère marketing. On ne va pas s’en plaindre…

Un changement d’appareil photo

Les bruits de couloirs à propos du OnePlus 13 commencent à se multiplier et le dernier en date vient du célèbre leaker Digital Chat Station sur Weibo. Il assure connaître la configuration photo du téléphone : trois capteurs de 50 Mpx chacun, dont un zoom périscopique x3 profitant des améliorations de Hasselblad dédié aux portraits.

Si l’information est avérée, le choix est particulièrement étonnant, puisque le OnePlus 12 possédait déjà trois capteurs de 50, 48 et 64 Mpx. Le téléphoto subirait ainsi une perte de définition, ce qui n’est pas dans l’habitude des constructeurs qui cherchent habituellement à aligner les plus gros chiffres sur les fiches techniques pour attirer les clients. Ici, OnePlus aurait donc choisi un capteur avec moins de pixels, mais certainement une meilleure qualité. Sachant que cet objectif était déjà l’un des points forts de son prédécesseur, surpassant celui du Galaxy S24, on peut s’attendre à de belles qualités de la part de l’outsider.

Un design revu

Plusieurs sources évoquent en outre un changement de design pour le OnePlus 13, notamment au niveau du module photo. OnePlus ferait ainsi ses adieux aux codes de l’horlogerie pour adopter un design plus sobre. Ci-dessus, vous pouvez voir l’un des designs qui tournent actuellement sur certains sites indiens, bien qu’il se rapproche bien plus de la gamme Nord que de la gamme principale du constructeur. S’agit-il d’un fake ou d’une volonté du constructeur de rendre ses gammes plus cohérentes ? Il faudra attendre pour en avoir le cœur net, mais tout pointe vers le retour d’un alignement vertical des objectifs.

Quoi qu’il en soit, certains évoquaient précédemment une batterie de 6000 mAh, contre 5400 mAh pour le modèle actuel. On pourrait donc s’attendre à ce que le OnePlus 13 prenne de l’embonpoint.

Une sortie possiblement avancée

Les autres bruits de couloir au sujet du OnePlus 13 prédisent la présence d’un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, d’un écran Oled de 1440 x 3168 pixels, d’un capteur d’empreintes ultrasonique et d’une annonce dès le mois d’octobre 2024. L’évènement aurait donc lieu deux mois plus tôt que l’année dernière, ce qui s’inscrit dans la tendance actuelle du marché de réduire la durée de renouvellement entre chaque génération.

Pour l’heure, toutes ces informations restent néanmoins à prendre avec des pincettes.