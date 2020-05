Non, votre OnePlus 8 Pro ne va pas perdre une option photo

Le OnePlus 8 Pro a attiré beaucoup d'attention récemment pour sa capacité à voir au travers de certains objets et vêtements noirs. La fonctionnalité va être désactivée temporairement en Chine, mais pas sur les modèles commercialisés dans le reste du monde.

Faisons le point sur une affaire qui agite un peu les réseaux sociaux ces derniers jours et qui concerne le OnePlus 8 Pro. Le smartphone est doté d’un quatrième capteur photo permettant de profiter d’un filtre coloré. Ledit capteur offre notamment une option permettant de voir à travers du plastique noir, voire même des T-Shirt noirs.

L’effet ne fonctionne pas à tous les coups, mais cette découverte a clairement suscité l’intérêt de plusieurs internautes. Le leaker Ben Geskin en donne un bon exemple en pointant son OnePlus 8 Pro sur un boîtier Apple TV noir pour en voir les composants internes comme s’il utilisait une caméra à rayon X.

One of the best examples 🤯#OnePlus8Pro Color Filter Camera can see through some plastic pic.twitter.com/UkaxdyV6yP

