OnePlus Nord N1 : le successeur du Nord N10 se dévoile sous toutes ses coutures

Le célèbre leaker OnLeaks a publié une vidéo du potentiel successeur du OnePlus Nord N10. L’occasion de remarquer quelques petits changements d’une génération à une autre.

Annoncé en octobre 2020, le OnePlus Nord N10 est venu se positionner sur le segment du milieu de gamme avec son prix de lancement de 349 euros. Testé par la rédaction, le smartphone s’est avéré efficace, sans pour autant nous impressionner. Qu’importe : la marque chinoise semble déjà préparer son successeur.

Réputé pour sa fiabilité, le leaker français OnLeaks a publié une vidéo d’un téléphone présenté comme l’héritier du Nord N10. Nom de code : Ebba. Cet appareil pourrait également être commercialisé sous la dénomination OnePlus Nord N1, si l’on en croit les rumeurs relayés par Steve Hemmerstoffer.

Un capteur photo en moins

À cheval entre l’entrée et le milieu de gamme, le futur OnePlus Nord N1 se différencierait de son prédécesseur à plus d’un titre. En observant attentivement le design présenté par OneLeaks, le téléphone n’embarquerait plus que trois capteurs arrière, au lieu de quatre sur l’ancienne génération.

Ici, OnePlus pourrait abandonner le capteur monochrome — qui sert notamment à améliorer la luminosité — observé sur le Nord N10. Cet objectif n’avait pas convaincu. Aussi, le capteur d’empreintes digitales autrefois placé sur l’arrière du téléphone s’inviterait cette fois-ci sous le bouton d’alimentation. Un choix un peu plus dans l’air du temps.

Même taille d’écran

À l’avant, aucun changement ne devrait être effectué : la dalle plate de 6,49 pouces conserverait la même taille de diagonale et le même emplacement dédié à la caméra avant, située dans un poinçon en haut à gauche. Comme sur le OnePlus Nord N10, la prise jack 3,5 mm serait de mise.

On regrette cependant la nouvelle absence de l’Alert Slider, véritable élément d’identité de la marque OnePlus. Quelques photos de l’appareil ont aussi été mises en ligne pour le découvrir dans les moindres détails visuels.