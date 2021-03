OnePlus Watch : on connaît le prix de la montre connectée et elle ne serait pas donnée

À la veille de l'annonce officielle de la OnePlus Watch, le leaker indien Ishan Agarwal a dévoilé le prix attendu en euros de l'appareil. L'accessoire est ainsi attendu autour de 150 euros sur le Vieux Continent.

Cette semaine, OnePlus doit présenter ses nouveaux smartphones haut de gamme, les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro. Les deux téléphones devraient cependant être accompagnés d’un objet connecté, en l’occurrence la première montre connectée du constructeur, la OnePlus Watch.

Depuis quelques jours, OnePlus a livré une flopée d’informations au sujet de sa future toquante numérique. On a ainsi pu découvrir son design en long, en large et en travers, ainsi que certains éléments de sa fiche technique. La OnePlus Watch sera donc une montre connectée ronde avec un aspect se rapprochant fortement d’une Samsung Galaxy Watch Active 2. Elle devrait par ailleurs profiter d’un boîtier de 46 mm et d’une certification IP68, mais également intégrer un suivi de sommeil, du rythme cardiaque, du stress ou de la saturation en oxygène du sang.

Néanmoins, on ignorait jusqu’à présent à quel prix OnePlus comptait commercialiser sa première montre connectée. Il faut dire que dans ce domaine, les prix peuvent varier grandement d’un modèle à l’autre. On trouve ainsi, chez certains constructeurs chinois, des montres proposées à moins de 50 euros, tandis que d’autres dépassent largement les 200 à 300 euros. Pour sa OnePlus Watch, le constructeur devrait choisir un entre-deux.

OnePlus Watch will start at around €150 for the European/EU Market.

Official Renders of Black & Silver versions below.

Do NOT Convert to your own currencies and assume the price! It will be different. #OnePlus9Series #OnePlusWatch pic.twitter.com/j8e1Hi9rno

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) March 22, 2021