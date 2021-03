OnePlus Watch : une photo montre ses airs de Galaxy Watch

Sur son compte Twitter, Unbox Therapy, célèbre chaîne YouTube, a publié une image exclusive de la OnePlus Watch. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le petit air de ressemblance avec la Galaxy Watch Active 2 semble flagrant.

La conférence OnePlus approche à grands pas. Le 23 mars 2021, la marque chinoise dévoilera en grande pompe ses OnePlus 9, OnePlus 9 Pro et OnePlus 9R qui constitueront ses nouveaux porte-étendard pour le reste de l’année 2021. Mais l’événement ne fera pas uniquement la part belle aux smartphones. Une montre connectée sera de la partie.

Cette smartwatch est connue sous le nom de OnePlus Watch, elle qui a déjà fait l’objet de plusieurs fuites au cours des derniers mois. Les informations à son sujet restent maigres, mais suffisantes pour intéresser la presse spécialisée. Ce que l’on sait : le cadran sera circulaire alors que WearOS a été écartée par les dirigeants.

À quelques jours du rendez-vous, le compte twitter Unbox Therapy — sa chaîne YouTube éponyme compte près de 18 millions d’abonnés — a révélé une photo exclusive de la smartwatch en question. Comme vous pouvez le voir, le produit en rappelle un autre à bien des égards.

Here's an EXCLUSIVE look at the #OnePlusWatch… #OnePlus9Series @oneplus 👀👀👀 pic.twitter.com/tKBUcXkuth

— Unbox Therapy (@UnboxTherapy) March 19, 2021