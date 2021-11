Smartphone pliable Oppo : des nouvelles de l’appareil photo et de l’écran

Attendu et scruté depuis des mois, le smartphone pliable du chinois Oppo devrait — d'après les rumeurs — être disponible à partir de décembre. Quelques informations de dernière minute concernant la fiche technique du futur appareil viennent d'être dévoilées par un informateur.

C’est un leaker bien connu du nom de Digital Chat Station qui a révélé quelques détails supplémentaires, après avoir déjà levé le voile sur une bonne partie de la fiche technique du fameux smartphone il y a quelques semaines.

C’est maintenant une quasi-certitude, le futur smartphone pliable d’Oppo adoptera le même format que le Galaxy Z Fold 3. Celui qui pourrait bien s’appeler « Oppo Find N 5G » prendrait donc la forme d’un smartphone classique qui se déplierait pour devenir une tablette presque carrée, à la manière d’un livre.

De nouveaux détails pour l’écran et les capteurs photo

On savait déjà que l’écran déplié ferait entre 7,8 et 8 pouces et afficherait une belle fréquence de rafraichissement allant jusqu’à 120 Hz. On apprend en revanche qu’il s’agirait d’un écran AMOLED de type LTPO et que l’appareil photo serait situé dans l’angle supérieur gauche.

Quant à l’écran avant, utilisé quand l’appareil est replié, il réussirait à se démarquer de la concurrence grâce à un détail de design qui a son importance : des bords incurvés, une première sur un smartphone pliable. Le poinçon de l’appareil photo avant serait central et sa fréquence de rafraichissement s’établira à 60 Hz.

Comme révélé le mois dernier par Digital Chat Station, l’Oppo pliable tournerait bien avec un Snapdragon 888, le processeur haut de gamme de Qualcomm. Sans surprise, il devrait utiliser ColorOS 12, l’interface maison d’Oppo basée sur Android 11. Un capteur d’empreinte digitale serait placé sur un des bords latéraux et l’appareil devrait profiter d’une charge rapide à 65 W.

On apprend aussi que le module photo arrière devrait ressembler à celui de la série des Reno 6. L’informateur révèle ainsi que ce dernier possédera un triple capteur : un impressionnant grand-angle Sony IMX766 à 50 mégapixels, un Sony IMX481 de 16 mégapixels ultra grand-angle et enfin un Samsung ISOCELL S5K3M5 de 12 mégapixels (téléobjectif). L’appareil photo avant dédié aux selfies proposera quant à lui 32 mégapixels, une belle performance.

Reste à espérer des nouvelles officielles de ce flagship en devenir — au moins des visuels du mystérieux téléphone. Après l’impressionnant prototype de smartphone déroulant qu’était l’Oppo X 2021, on attend beaucoup de l’entreprise chinoise en matière d’innovation.

