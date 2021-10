Attention Samsung, le smartphone pliable d’Oppo se précise et il a de sérieux arguments

Selon un leaker chinois souvent bien informé, le prochain smartphone pliable d'Oppo pourrait bien venir ébranler la suprématie du Galaxy Z Fold 3 de Samsung avec une fiche technique assez impressionnante.

L’Oppo X 2021 et son écran étirable // Source : Capture d’écran vidéo YouTube / OppoSi l’on demande de citer actuellement un smartphone pliable, il y a de grandes chances pour que la personne interrogée vous réponde très majoritairement le Samsung Galaxy Z Fold 3, ou au mieux son petit frère le Galaxy Z Flip 3. Et c’est tout.

Sur un marché qui devait exploser en 2020 (mais il y a eu la pandémie), puis en 2021 (mais il y a eu la pénurie), on se retrouve finalement avec une bataille gagnée par avance par Samsung faute de combattants. Ce n’est pas manqué de respect aux autres fabricants qui se sont lancés dans la bagarre, mais pour le moment, c’est un combat inégal tant en termes de puissance marketing que de qualité du produit.

Oppo, un challenger innovant

Oppo avait fait sensation en dévoilant l’an dernier un smartphone à l’écran enroulable et étirable, un autre créneau, sur lequel la firme chinoise avait plutôt fait bonne impression lorsque le Oppo X 2021 avait atterri entre les mains de la presse.

La firme aurait décidé d’aller encore plus loin, et peut-être très rapidement. Selon Digital Chat Station, un leaker assez connu qui s’épanche souvent sur le réseau social chinois Weibo, Oppo aurait dans sa manche un smartphone pliable capable de rivaliser avec Samsung, a repéré TechRadar.

Digital Chat Station ne cite pas de sources, mais ce n’est pas la première fois qu’il fournit des informations qui s’avèrent exactes sur différents smartphones. Cette fois-ci, il avance un écran compris entre 7,8 et 8 pouces lorsque l’appareil est déplié « à la manière d’u livre », comme le Galaxy Z Fold 3.

Un smartphone basé sur l’excellent Oppo Find X3 Pro

On ne sait pas vraiment quelle forme aura cet appareil ni la taille de son écran extérieur. On sait simplement qu’il comptera sur une dalle Oled possiblement 2K, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un processeur Snapdragon 888 de Qualcomm, un lecteur d’empreinte digitale sur le côté et qu’il s’appuiera sur ColorOS 12 basé sur Android 11. Une fiche technique qui démarre de manière plutôt sexy, si on lui ajoute en prime le talent d’innovation de la marque.

Du côté de l’appareil photo, le leaker annonce une caméra selfie de 32 Mpex et un module photo au dos avec un capteur principal Sony IMX766 de 50 Mpex, celui conçu spécialement par la firme pour Oppo, sans en dire davantage sur la composition. Ce sont les mêmes capteurs que l’on trouve dans le Find X3 Pro. Il y a fort à parier qu’Oppo opte pour le même module à 4 capteurs avec un grand-angle, un ultra grand-angle, un téléobjectif et une lentille microscope.

Comptant sur le dernier Snapdragon en date pourrait signifier qu’Oppo entend sortir prochainement son smartphone pliable, sans doute avant la fin de l’année et l’annonce du nouveau processeur de Qualcomm, histoire d’être encore au sommet de la puissance disponible.