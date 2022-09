Oppo va vous aider à mieux profiter de Spotify avec ColorOS 13 (Android 13)

Dans un communiqué, Oppo annonce avoir signé un partenariat avec Spotify pour une intégration native de fonctionnalités liées à la plateforme sur la nouvelle version de son système ColorOS.

Oppo et Spotify se sont entendus pour intégrer des fonctionnalités intelligentes en lien avec la plateforme suédoise et ses contenus sur ColorOS 13 — l’interface basée sur Android 13. Sans révolutionner l’expérience des utilisateurs de smartphones Oppo disposant d’un abonnement Spotify, cet accord devrait permettre un accès facilité aux morceaux, podcasts et livres audio, directement depuis la surcouche Android du constructeur chinois. Quelques fonctions sympathiques pour le quotidien vont ainsi faire leur apparition.

« L’application Spotify a été intégrée dans un grand nombre des nouvelles fonctions intelligentes de ColorOS 13. Ceci permet de gérer la musique, les podcasts et les livres audio de manière simple et confortable via l’application Spotify directement sur l’écran d’accueil de l’appareil Oppo », lit-on notamment du communiqué que la marque nous a fait parvenir.

Widgets, horloge, fonctions intelligentes… ColorOS s’accorde avec Spotify

Parmi les nouveautés dévoilées, l’ajout de Spotify au mode Always-On-Display intelligent de ColorOS 13. Depuis l’écran de verrouillage, il est ainsi possible d’accéder à tout moment aux contenus de Spotify, de gérer leur lecture et d’afficher les recommandations de la plateforme sans qu’il soit nécessaire de sortir du mode veille.



Un nouveau Widget Spotify est également d’actualité pour le menu principal des smartphones sous ColorOS 13, tandis que l’interface D’Oppo dispose aussi d’une nouvelle carte permettant de retrouver, là aussi, les recommandations de Spotify et de lancer une chanson favorite en en un clic. Plus intéressant peut-être : l’ajout (effectif depuis le 15 septembre via une mise à jour OTA) d’une fonction permettant au réveil proposé sur l’application Horloge de diffuser ses morceaux Spotify préférés pour se lever directement du bon pied.

« Chez Spotify, nous nous attachons en permanence à fournir à nos utilisateurs la meilleure expérience d’écoute possible. À travers notre partenariat avec Oppo, nous entendons enrichir l’expérience Spotify par les fonctions intelligentes et tournées vers l’humain du système ColorOS 13, et offrir une valeur ajoutée aux utilisateurs des deux marques », s’est félicité Ian Geller, cadre de Spotify.

Pour rappel, la version stable de ColorOS 13 vient tout juste d’entamer son déploiement. On la retrouve donc pour l’instant sur les deux mobiles phares d’Oppo, les Find X5 Pro et Find X5.

