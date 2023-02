Oppo Reno 10 : on saurait à peu près ce qu’il a dans le ventre, avec une belle surprise

Attendu prochainement, d'abord en Inde, l'Oppo Reno 10 fait l'objet d'une fuite suffisamment fournie pour nous éclairer sur ses principales spécifications.

Oppo annonçait courant novembre son Reno 9 en Chine… mais c’est finalement un certain Reno 10 que la marque choisirait d’annoncer dans les prochains jours en Inde, second marché mondial. C’est du moins ce que nous disait mi-février le site spécialisé GSMArena. Une prévision qui semble se confirmer au travers d’une fuite caractérisée pour ce nouveau modèle, dont les principales spécifications ont été partagées sur le réseau social chinois Weibo par DigitalChatStation, régulièrement à l’origine de leaks.

Ces bribes de fiche technique, dont il faut pour l’heure se contenter, nous permettent de dresser un premier portrait-robot du Reno 10. Un produit qui avait d’ailleurs vu son design (supposé) fuiter le mois dernier via un croquis partagé là aussi sur le web chinois.

Design sobre et fiche technique équilibrée ?

D’après les informations partagées par DigitalChatStation, l’Oppo Reno 10 serait doté d’un écran OLED Full HD+ de 6,7 pouces. Ça, ce serait en tout cas pour le modèle de base, puisque la mouture la plus premium du mobile (vraisemblablement le Reno 10 Pro+) devrait pour sa part profiter d’une définition plus importante (1220 x 2712 pixels). Cette version serait par ailleurs dotée d’un module photo principal Sony IMX890, de 50 Mpx, et d’un capteur à périscope permettant d’offrir un zoom optique important.

Une caractéristique pas forcément commune sur un produit avant tout orienté milieu de gamme. On retrouverait par ailleurs, sur toutes les variantes, une caméra selfie de 32 Mpx, tandis que le modèle le plus accessible compterait pour sa part sur un zoom arrière x2.

Côté design, le Reno 10 Pro+ s’appuierait sur un écran à bordures très fines, percé d’un orifice voué au capteur photo frontal. Au dos, l’appareil arborerait un îlot ovale regroupant deux capteurs photo, un module en périscope et un flash. Dans cette variante, le smartphone serait enfin alimenté par une batterie de 4 600 mAh. Il faudra toutefois attendre encore un peu pour obtenir une éventuelle confirmation de ces différentes fuites.

