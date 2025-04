Zoom périscopique et design plat, l’Oppo Reno 14 Pro dévoile ses atouts

Oppo a sorti une série Reno 12 fin 2024 puis il y a quelques mois une série Reno 13 et voilà que l’on parle déjà de la série Reno 14.

Oppo Reno 13 FS // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Elle comprendrait au moins un Reno 14 et un Reno 14 Pro. Les premières fuites ont commencé à émerger, principalement relayées par l’informateur réputé Digital Chat Station via Weibo.

Les deux appareils auraient un cadre en métal et pourraient être équipés d’un écran plat et non plus incurvé comme précédemment. De fait, on s’interroge sur leur design général. Il pourrait rejoindre la tendance actuelle qui ne veut plus que des surfaces plates « à la Apple ».

Singularité, on parle aussi d’un design fin et léger. La série Reno 13 avançant déjà des épaisseurs de 7,2 et 7,6 mm, on sent une tendance qui pourrait glisser encore vers le Slim, ce qui serait intéressant. Ajoutons aussi que les deux Reno 14 seraient certifiés IP68 et IP69 comme leurs aînés.

L’arrivée d’un téléobjectif périscopique

La véritable star de ces premières fuites est sans aucun doute l’Oppo Reno 14 Pro. La rumeur la plus intéressante, c’est l’intégration potentielle d’un téléobjectif de type périscope.

Cette technologie, habituellement réservée aux smartphones très haut de gamme, permet d’obtenir des niveaux de zoom optique et hybride bien supérieurs aux téléobjectifs classiques, sans nécessiter un module photo excessivement épais. Et ce ne serait pas étonnant quand on sait que Nothing est parvenu à en embarquer un dans son Phone (3a) Pro vendu moins de 500 euros.

Côté Reno 14, on n’est pas à l’abris d’avoir un zoom optique avec un recyclage de celui du Reno 13 Pro, par exemple.

C’était un point sur les rumeurs, mais il faudra patienter pour obtenir des confirmations officielles et découvrir l’ensemble des spécifications de ces futurs smartphones prometteurs. Les Reno 14 et 14 Pro sont attendus avant la fin de ce premier semestre 2025.