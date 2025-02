Un design irréprochable ? Le Google Pixel 9a se dévoile sous tous ses coloris

La présentation du Google Pixel 9a approche à grand pas. En attendant, une nouvelle fuite dévoile les coloris de son design quelques heures avant l’annonce supposée de son concurrent l’iPhone SE.

Le printemps va être le terrain d’affrontement de superbes nouvelles proposition dans le milieu de gamme des smartphones. Apple pourrait lancer son iPhone SE dans les prochaines heures, et de l’autre côté, c’est Google qui prépare son Pixel 9a.

Le prochain smartphone de Google a déjà fait l’objet de nombreuses fuites. Le média Android Headlines apporte de nouvelles informations : des images, des différents coloris.

Quatre coloris et un design très simple

On découvre donc le Pixel 9a dans ses coloris « Peony » « Iris » « Obsidian » et « Porcelain », autrement dis : noir, beige, rose et un violet lavande.

Le module photo du Pixel 9a semble complètement intégré au chassis. On retrouve un design très proche de l’iPhone 13 avec ses bords droits, son dos en verre et l’écran bord à bord à l’avant, jusque dans l’apparence des antennes en plastiques et des boutons légèrement allongés.

Le Pixel 9a proposera un encombrement légèrement plus important : 154 x 73 x 8.9mm. De quoi stocker l’impressionnante batterie de 5100 mAh, la batterie la plus volumineuse jamais intégrée dans un Pixel.

Vivement le 19 mars 2025 pour en apprendre plus sur les caractéristiques complètes du téléphone, mais aussi et surtout son prix en France.