Oppo dévoilera son nouveau Reno 2 dès demain en Chine. Cependant, un revendeur a lancé l’assaut un peu trop tôt, nous permettant d’en connaître à l’avance le design.

Les marques chinoises continuent leur ascension toujours plus folle sur le marché des smartphones, et pas uniquement dans leur propre pays. Petit à petit, leur réputation s’améliore en Europe, et cela se remarque.

Après un premier Oppo Reno remarqué pour son encoche en forme d’aile de requin, et la version 10x Zoom qui lui aura apporté un zoom télescopique, la seconde génération approche. L’Oppo Reno 2 sera officialisé demain en Chine… mais s’est déjà dévoilé sans le vouloir.

L’Oppo Reno 2 apparaît en fuite

Le revendeur JD, repéré par GSM Arena, a en effet déjà mis en ligne la fiche produit du Oppo Reno 2. Ainsi, nous pouvons en découvrir le design final ainsi que les trois coloris prévus.

L’occasion de voir que le design semble assez inchangé par rapport à l’Oppo Reno premier du nom, notamment sur son encoche motorisée. Ceci étant, quatre capteurs sont bien présents au dos : un 48 mégapixels, un téléobjectif de 13 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur de 2 mégapixels pour la profondeur.

La page annonce également que l’Oppo Reno 2 profite d’un écran de 6,5 pouces à la luminosité de 500 nits et à l’espace colorimétrique DCI-P3. Pour le reste, on sait déjà qu’il sera équipé du Snapdragon 730G, et devrait profiter de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

L’officialisation sera cependant faite demain par Oppo. Peut-être que le constructeur a encore quelques surprises en réserve.