Pour contrer l'offensive de Xiaomi et son Redmi Note 8 Pro, Oppo remet au gout du jour son entrée de gamme en France avec les Oppo A5 2020 et A9 2020.

Xiaomi a fait fort avec le lancement du Redmi Note 8 Pro à 250 euros en France, mais Oppo n’a pas dit son dernier mot. La firme a bien compris ce qui faisait les points forts de son concurrent, et annonce les A5 2020 et A9 2020 aux fiches techniques alléchantes. La marque s’est déjà illustrée récemment avec le très bon Oppo Reno 2.

Oppo A5 2020

On commence par le plus accessible des deux smartphones, le Oppo A5 2020. Il reprend un design assez classique en 2019 avec un écran bord à bord à l’avant, un module à trois appareils photo centré à l’arrière et le lecteur d’empreinte en dessous. Oppo promet un dos en verre 3D.

Voici les caractéristiques du A5 2020.

Écran : 6,5 pouces 1600 x 720 pixels

SoC : Qualcomm Snapdragon 665

RAM : 3 Go LPDDR 4x

Stockage : 64 Go

Double SIM et lecteur de carte MicroSD (3 slots)

Module photo : 12 MP (1/2,8 pouces, 1,25 µm) avec objectif f/1,8 8 MP (1/4 pouces, 1,12 µm) avec objectif f/2,25 2 MP (1/5 pouces, 1,75 µm) avec objectif f/2,4 2 MP (1/5 pouces, 1,75 µm) avec objectif f/2,4

Lecteur d’empreintes au dos

Deux haut-parleurs stéréo

Batterie : 5000 mAh

Charge USB-C

Bluetooth 5.0

NFC

Support complet de la 4G LTE en France

OS : Android 9 avec ColorOS 6.0.1

163,6 x 75,6 x 9,1 mm

195 grammes

Dans cette liste, les points forts viennent clairement du couple SoC et batterie qui promettent à la fois de très bonnes performances et une autonomie très longue durée. Oppo n’a pas négligé les caractéristiques souvent laissées de côté sur cette gamme comme l’USB-C, le NFC ou le support complet de la 4G. Reste à voir ce que l’écran et l’appareil photo pourront donner.

Oppo A9 2020

Parmi les deux smartphones annoncés par Oppo, le A9 2020 est le mieux armé. Il reprend le même design que le A5 2020, mais avec des caractéristiques revues à la hausse.

Voici les caractéristiques du A9 2020.

Écran : 6,5 pouces 1600 x 720 pixels

SoC : Qualcomm Snapdragon 665

RAM : 4 Go LPDDR 4x

LPDDR 4x Stockage : 128 Go

Double SIM et lecteur de carte MicroSD (3 slots)

Module photo : 48 MP (1/2,25 pouces, 0,8 µm) avec objectif f/1,8 8 MP (1/4 pouces, 1,12 µm) avec objectif f/2,25 2 MP (1/5 pouces, 1,75 µm) avec objectif f/2,4 2 MP (1/5 pouces, 1,75 µm) avec objectif f/2,4

Lecteur d’empreintes au dos

Deux haut-parleurs stéréo

Batterie : 5000 mAh

Charge USB-C

Bluetooth 5.0

NFC

Support complet de la 4G LTE en France

OS : Android 9 avec ColorOS 6.0.1

163,6 x 75,6 x 9,1 mm

195 grammes

Les changements par rapport au A5 2020 ont été mis en gras. Comme vous pouvez le voir, le capteur photo principal change pour un capteur 48 mégapixels. La mémoire vive et le stockage sont également améliorés. On est surtout surpris de ne pas trouver un meilleur écran sur le papier sur le A9 2020. Il faudra attendre les tests pour voir si les deux dalles sont identiques sur les appareils.

Prix et disponibilité

Le Oppo A5 2020 arrive début novembre à partir de 199 euros et sera commercialisé chez Avelis, Boulanger, Bouygues Telecom, Carrefour, Fnac, Darty, Free Mobile, LDLC et Welcom. À ce prix, il fera face à un Redmi Note 7 qui a eu le temps de baisser depuis le début de l’année.

Le Oppo A9 2020 est à la Fnac

Le Oppo A9 2020 arrive dès aujourd’hui à partir de 259 euros, et est commercialisé chez Avelis, Boulanger, Bouygues Telecom, Carrefour, Fnac, Darty, Free Mobile, LDLC, Orange et Welcom. Ce prix le place en concurrence frontale avec le Redmi Note 8 Pro tout juste lancée en France.