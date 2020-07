Oppo Reno 4 Pro : l’alter ego du OnePlus Nord se lance à l’international

Après avoir été officialisé en Chine, l'Oppo Reno 4 Pro a aussi eu droit à un lancement prévu à l'international avec une première étape en Inde. Sur le plan tarifaire, l'appareil semble se positionner face au OnePlus Nord.

En Chine, cela fait un petit moment que la série Reno 4 d’Oppo a été officialisée. Cependant, la marque a organisé un événement en Inde aujourd’hui pour annoncer le lancement de l’Oppo Reno 4 Pro sur un plus grand nombre de marchés à travers le monde. Tout porte à croire qu’il devrait affronter son faux jumeau déjà populaire, le OnePlus Nord, dans le segment milieu de gamme.

Comme le modèle chinois, cette version internationale de l’Oppo Reno 4 Pro se dote d’un écran AMOLED et Full HD+ de 6,5 pouces profitant d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour plus de fluidité. On notera au passage que la dalle est incurvée sur les bords et qu’elle est percée d’un petit trou dans le coin supérieur gauche.

Étrangement, c’est un Snapdragon 720G qui est embarqué par le smartphone, alors que son homonyme chinois profite de plus de puissance avec le Snapdragon 765G. L’appareil se dote aussi de 8 Go de RAM et d’un stockage interne de 128 Go.

La charge rapide sauce Oppo

Comme souvent, Oppo se targue de sa technologie de charge rapide SuperVooc de 65 W permettant de passer de 0 à 100 % en seulement 36 minutes sur ce Reno 4 Pro. Au passage, ce dernier s’équipe d’une batterie de 4000 mAh.

Pour aller plus loin

Charge rapide à 125 W et charge sans fil à 65 W : Oppo met le paquet

Sans surprise — c’est vraiment la mode du moment — l’Oppo Reno 4 Pro a droit à un quadruple module photo au dos :

capteur principal de 48 mégapixels

ultra grand-angle de 8 mégapixels

capteur avec objectif macro de 2 mégapixels

capteur monochrome de 2 mégapixels

Pour les selfies, le capteur frontal jouit d’une définition de 32 mégapixels.

Prix et disponibilité de l’Oppo Reno 4 Pro

L’Oppo Reno 4 Pro sera commercialisé le 5 août en Inde au prix de 34 990 roupies, soit environ 395 euros HT. Le smartphone est censé arriver ensuite sur d’autres marchés à travers le monde. En France, la marque nous a bien confirmé son arrivée prochaine, mais sans donner davantage de détails.