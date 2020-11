Oppo dévoile ses écouteurs Enco X, des true wireless à réduction de bruit active

Oppo a présenté ses nouveaux écouteurs à réduction de bruit active, les Oppo Enco X, conçus en partenariat avec les Danois de Dynaudio.

Discrètement, mais sûrement, Oppo a commencé, depuis le début de l’année, à s’étendre au-delà du marché des smartphones en Europe. Outre ses montres connectées, le constructeur propose également des écouteurs true wireless sous sa marque « Enco ».

Oppo a d’ailleurs dévoilé ce lundi les derniers-nés de cette gamme, les Oppo Enco X. Ces écouteurs succèdent notamment aux Oppo Enco W31 et W51. Conçus en partenariat avec le constructeur hi-fi danois Dynaudio, les Oppo Enco X sont des écouteurs true wireless au format intra-auriculaire. De quoi proposer ainsi une isolation passive efficace. Ils profitent en outre d’une fonction de réduction active du bruit jusqu’à 35 dB selon le constructeur.

Oppo propose ainsi trois niveaux de réglage, de la suppression maximale au mode transparence en passant par une réduction légère des sons ambiants. Pour ce faire, les Oppo Enco X sont dotés de deux microphones par écouteur, en plus de celui des appels. Selon Oppo, cette configuration permettrait également de réduire « considérablement » les bruits ambiants pour votre interlocuteur lorsque vous téléphonez.

Des écouteurs dotés de haut-parleurs de 11 mm

Du côté de la qualité sonore, les Oppo Enco X sont équipés de transducteurs dynamiques de 11 mm de diamètre. De quoi permettre une réponse en fréquence allant de 20 à 20 000 Hz. Le constructeur a doté ses écouteurs du Bluetooth 5.2 pour la connexion, assurant une portée de 10 mètres. En revanche, du côté des codecs audio Bluetooth, il faudra se contenter du AAC, du SBC et du LHDC. Oppo n’a pas rendu ses Enco X compatibles avec l’aptX ou le LDAC. Il n’est pas non plus question de Bluetooth multipoint permettant de connecter les écouteurs à deux sources en même temps.

Concernant l’autonomie, les Oppo Enco X peuvent fonctionner pendant 5,5 heures sans réduction de bruit, et jusqu’à quatre heures avec. À l’aide du boîtier, l’autonomie monte respectivement à 25 et 20 heures. Le boîtier ne peut par ailleurs se recharger qu’en fil, à l’aide de la prise USB.

Les écouteurs Oppo Enco X sont d’ores et déjà disponibles en précommande au prix de 179 euros. Ils seront disponibles dans le commerce à compter du 21 novembre prochain.