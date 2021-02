Oppo ouvre sa charge ultra rapide à d’autres constructeurs pour en faire un standard

À l'occasion du Mobile World Congress qui se déroule actuellement à Shanghai, le constructeur Oppo a annoncé vouloir démocratiser plus largement sa technologie de recharge rapide.

C’est initialement la technologie VOOC d’Oppo qui a fait connaître la société et nous retrouvons sur le marché d’autres initiatives concurrentes telles que Quick Charge chez Qualcomm, Pump Express chez MediaTek ou SuperCharge chez Huawei. Alors pour mieux se positionner Oppo a décidé d’élargir les droits de licence.

Les fabricants de puces ou encore les constructeurs automobiles pourront en effet embarquer la technologie VOOC directement au sein de leurs produits. À l’heure actuelle Oppo la déploie surtout auprès de ses sociétés sœurs OnePlus et Realme affiliées au même groupe Oplus. Plus globalement la société dispose déjà d’une vingtaine de partenaires.

VOOC (Voltage Open Loop Multi-step Constant-Current Charging) permet d’augmenter la rapidité de la charge tout en gardant le même voltage de la batterie afin d’éviter des surchauffes.

La première version de VOOC a été introduite en 2014 sur l’Oppo Find 7 et depuis la technologie a bien progressé. L’année dernière, Oppo a présenté une solution de charge à 125 W permettant de retrouver 100 % d’énergie sur une batterie de 4000 mAh en 20 minutes.

Démocratiser VOOC au maximum

Selon XDA-Developers, qui rapporte l’information, Oppo aurait déposé quelque 2950 brevets pour cette technologie et obtenu des droits de propriété intellectuelle sur plus de 1400 d’entre eux. Après avoir sécurisé ces travaux de recherche et développement, Oppo souhaite ainsi les commercialiser.

Au MWC 2021 de Shanghai, l’entreprise a annoncé vouloir élargir des droits de licence au-delà de ses partenaires historiques dans le cadre d’un projet baptisé « The Flash Initiative ». L’idée est de permettre aux utilisateurs d’exploiter VOOC de manière transparente.

« The Flash Initiative » est un projet mené par OPPO pour honorer ses engagements : rendre la vie des consommateurs aussi facile que possible en déployant une technologie unique au-delà des chargeurs de téléphones pour équiper voitures, espaces publics et puces.

Parmi les premiers partenaires de la société, notons FAW-Volkswagen, Anker, et NXP Semiconductors.

Concrètement cela signifie que l’utilisateur pourra recharger rapidement son smartphone depuis une voiture Volkswagen compatible ou via une batterie externe commercialisée par Anker. Quant aux puces de NXP Semiconductors, elles permettront d’embarquer la technologie dans un nombre plus important d’appareils.

Enfin, notons qu’au MWC, Oppo a aussi présenté une nouvelle technologie de recharge vraiment sans fil, plus ou moins similaire à la démo de Xiaomi.