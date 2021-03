Oppo Find X3 Pro, Neo, Lite : derniers jours pour profiter de remises et de bonus sur la nouvelle gamme d’OPPO

Annoncée en grande pompe il y a quelques jours, la gamme Find X3 d'OPPO profite actuellement de ses derniers jours de précommande. Autrement dit, il ne reste plus que quelques jours pour profiter de tarifs avantageux et des bonus de précommande.

Il y a quelques semaines, OPPO a levé le voile sur sa toute nouvelle gamme Find X3, composée de trois smartphones : l’OPPO Find X3 Pro, l’OPPO Find X3 Neo et l’OPPO Find X3 Lite. Ces téléphones occupent des segments allant de l’ultra haut de gamme au milieu de gamme, en proposant toutefois une certaine continuité. Compatibilité 5G, qualité de l’écran et design soigné sont autant de qualités que l’on trouve chez ces trois smartphones.

Pendant la période de précommande qui prend fin le 29 mars, les trois téléphones de la gamme Find X3 d’OPPO bénéficient chacun d’offres qui permettent d’obtenir gratuitement jusqu’à 450 euros d’objets connectés. Ces offres sont éligibles avec les tarifs attractifs proposés sur ces smartphones lors de la souscription à un forfait mobile Sensation 5G de Bouygues Telecom.

L’OPPO Find X3 Pro à partir de 199 euros + 8 euros par mois

L’OPPO Find X3 Pro est le smartphone le plus haut de gamme de cette nouvelle série. Les tests sont d’ailleurs déjà tombés, et il pourrait être le smartphone le plus remarquable de l’année 2021. En effet, sa fiche technique est particulièrement équilibrée et s’approche de la perfection. L’écran AMOLED à 120 Hz est très réussi, le Snapdragon 888 assure une fluidité à toute épreuve et la quadruple caméra offre une réelle polyvalence. Mention spéciale à la charge rapide de 65 watts qui permet de passer de 5 à 95 % de batterie en 30 minutes seulement.

L’OPPO Find X3 Pro est disponible à 299 euros (+ 8 euros/mois pendant 24 mois) chez Bouygues Telecom avec un forfait Sensation 90 Go, mais il est facile d’obtenir une remise supplémentaire de 100 euros. En effet, l’opérateur propose un bonus de reprise de votre ancien smartphone de 100 euros dès lors que sa valeur est au moins égale à 10 euros.

Pendant la période de précommande, soit jusqu’au 29 mars, vous pouvez également profiter gratuitement d’une montre connectée OPPO Watch 46 mm, d’un chargeur AirVOOC 45 watts et d’une coque en kevlar. La seule chose à faire pour les obtenir est de répondre au formulaire disponible à cette adresse.

L’OPPO Find X3 Neo à 149 euros + 8 euros par mois

L’OPPO Find X3 Neo arbore une fiche technique un peu moins premium que son grand frère, tout en conservant un aspect haut de gamme. Côté processeur d’abord, puisque la puce choisie est le Snapdragon 865, un SoC haut de gamme de 2020 encore tout à fait dans la course. L’écran de 6,55 pouces profite ici aussi d’une dalle AMOLED, mais avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz. L’excellente charge rapide SuperVOOC 2.0 vient compléter le tableau pour vous faire oublier ce que c’est d’attendre une heure pour atteindre les 100 % de batterie.

L’OPPO Find X3 est proposé à 149 euros avec une mensualité de 8 euros par mois pendant deux ans chez Bouygues Telecom. Pour obtenir ce prix, il suffit de souscrire simultanément au forfait Sensation 90 Go de Bouygues Telecom.

Là aussi, une offre de précommande permet d’obtenir un joli cadeau. Dans le cas de l’OPPO Find X3 Neo, il s’agit de la montre connectée OPPO Watch 41 mm d’une valeur de 249 euros. Ici aussi, le lot est envoyé après avoir rempli ce formulaire.

L’OPPO Find X3 Lite à 1 euro + 7 euros par mois

Ne vous fiez pas à son nom, l’OPPO Find X3 Lite n’est pas si » light » que ça. En effet, sa fiche technique s’approche d’un milieu de gamme plutôt musclé, notamment grâce un processeur Snapdragon 765G très efficace. On retrouve encore une fois un écran AMOLED rafraîchi à 90 Hz ainsi que la charge rapide SuperVOOC 2.0. En bref, il s’agit d’un téléphone milieu de gamme avec des atouts premium séduisants pour cette gamme de prix.

Petit dernier de la gamme, l’OPPO Find X3 Lite est à un euro seulement chez Bouygues Telecom, avec une mensualité de 7 euros par mois pendant 24 mois. Ce tarif est cette fois obtenable avec un forfait Sensation 60 Go, moins onéreux que la version 90 Go.

Enfin, c’est une paire d’écouteurs sans fil OPPO Enco X qui est offerte pour toute précommande passée jusqu’au 29 mars.