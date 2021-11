Stéphane Richard démissionne de son poste de PDG d’Orange après avoir été condamné dans l’affaire Tapie

Stéphane Richard a finalement été condamné dans l'affaire de l'arbitrage entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais. Le PDG d’orange, Stéphane Richard, quittera l'opérateur télécom au plus tard fin janvier 2021, a annoncé le groupe dans un communiqué de presse.

Après plus de 10 ans à la tête d’Orange, Stéphane Richard a déposé sa démission auprès du Conseil d’administration d’Orange. Son départ sera effectif d’ici fin janvier 2022.

Un changement de gouvernance pour Orange

Plus tôt dans la journée du mercredi 24 novembre, Stéphane Richard a été condamné à un an de prison ferme et à 50 000 euros d’amende pour avoir manœuvré pour que l’homme d’affaires Bernard Tapie obtienne une indemnité du Crédit Lyonnais dans le cadre de la vente d’Adidas.

Pour rappel, en 2018, le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, avait prévenu qu’en cas de condamnation, Stéphane Richard devrait remettre son manda. L »État est le premier actionnaire d’Orange, avec plus de 20 % du capital.

Stéphane Richard comptait rester PDG pour un troisième mandant, son mandat actuel devait prendre fin mi-2022.

