Orange : 60 techniciens vont soutenir le réseau pour un Nouvel An sans heurts

Orange a explicité le rôle de son dispositif spécial pour le Nouvel An. C'est une équipe de 60 personnes qui se chargera de soutenir le réseau contre les pannes habituelles liées à la congestion du réseau.

Les périodes de fêtes sont toujours compliquées pour nos réseaux. Et pour cause : tout le monde utilise son smartphone en même temps, provoquant quelques congestions pour nos acteurs télécom.

Si Noël à titre d’exemple est une soirée compliquée, rien n’est pire que le Nouvel An. C’est simple : tout le monde écrit en même temps… à la même heure, minuit. Orange a explicité à Clubic son dispositif spécial cette année pour réussir à encaisser le coup.

60 personnes sur le pont entre le 31 décembre et le 1er janvier

Rendez-vous compte : l’année dernière, 466,7 millions de textos ont été échangés sur la soirée avec une pointe à 28 696 SMS par seconde à 00h07. Ajoutez à cela 30,6 millions de MMS avec une pointe à 126 294 messages par minute à 00h09. Pensez ensuite au fait qu’il ne s’agit que des SMS/MMS, qui sont de plus en plus supplantés par les services web qui continuent d’augmenter année après année.

Le centre de supervision d’Orange a donc prévu pour ce Nouvel An une équipe de 60 techniciens et techniciennes en charge de la surveillance et de la stabilité de son réseau. Cette équipe est habituellement aux environs d’une trentaine de personnes, et fonctionne 24h/24 7j/7.

Elle est naturellement en charge de nombreux événements sur l’année, notamment de grandes compétitions sportives, et doit autant prévenir que guérir, en anticipant, surveillant et corrigeant le moindre problème qui peut survenir.

Pour le Nouvel An 2019, l’équipe passe donc à 60 personnes et se prépare depuis quatre mois à encaisser l’afflux d’utilisateurs sur le réseau. On profite donc de cette opportunité pour remercier ces techniciens de l’ombre, qui sacrifient leur soirée pour que nous puissions profiter pleinement de la nôtre.