Orange : 111 millions d’appels indésirables bloqués en trois mois

La lutte anti-spam est toujours importante. Orange le prouve aujourd'hui en dévoilant que depuis septembre 2019, il a bloqué automatiquement pas moins de 111 millions d'appels indésirables.

Les spams sont toujours un gros problème à l’heure où tout est connecté… y compris vos données de contact. On a l’habitude de parler des mails indésirables, mais les appels sont tout autant ciblés par de nombreux robots cherchant à vous faire dépenser plus sans que vous ne vous en rendiez compte.

Pour lutter contre cela, il faut bien sûr être malin et ne pas décrocher face à un numéro trop étrange ou savoir repérer les SMS envoyés par les robots. Mais plus encore, on peut aussi compter sur nos opérateurs pour un premier tri.

111 millions d’appels indésirables bloqués par Orange

Orange vient en effet d’annoncer dans un communiqué relayé par Clubic avoir bloqué pas moins de 111 millions d’appels indésirables depuis le mois de septembre 2019, soit en seulement trois mois (décembre exclu). Un chiffre énorme qui souligne bien ce que rappelle l’opérateur : le nombre d’appels indésirables a été multiplié par trois en seulement un an.

Pour mettre tout cela en perspective, cela représente pas moins de 1,6 million d’appels indésirables par jour bloqués par les services d’Orange. En ne considérant que les appels émis depuis l’étranger, le chiffre reste énorme à 101 millions d’appels. Notez également que cette tendance générale concerne aussi bien les lignes fixes que les mobiles.

Il n’est donc pas étonnant que le secteur de la tech se penche désormais sur le problème. Aux États-Unis, les Pixel 4 peuvent désormais détecter automatiquement les appels spam afin de ne pas déranger leur utilisateur. En France, on peut compter sur la liste Bloctel et des initiatives telles que l’application Orange Téléphone qui tente elle aussi de détecter un appel ou message spam avant qu’il ne vous importune.

Reste qu’il s’agit d’une bataille en constante évolution, les systèmes automatisés de spam évoluant au même rythme que les technologies cherchant à lutter contre eux. Il faut donc rester en vigilance permanente.