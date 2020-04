En confinement, Orange propose des forfaits mobiles avec moins de data

Orange a revu à la baisse ses forfaits de plus de 50 Go. Pour l'un d'eux, on se retrouve à payer le prix de l'ancienne offre de 100 Go, mais pour une enveloppe de 60 Go.

Nous vivons actuellement une période de confinement dont l’objectif est de limiter la propagation du Covid-19. À cet égard, les Français et les Françaises passent plus de temps sur leurs smartphones pour s’occuper. Bonne nouvelle, Orange offre en avril 10 Go de données mobiles supplémentaires à ses clients ayant consommé l’intégralité de leurs forfaits. Mauvaise nouvelle, l’opérateur historique propose aussi des forfaits moins bien fournis désormais.

Univers Freebox a en effet remarqué que, sur le site d’Orange, l’enveloppe des forfaits dépassant les 50 Go avait subi une réduction significative.

Payez autant pour consommer moins

Ainsi, il y a peu, vous pouviez encore profiter d’un forfait mensuel de 100 Go pour 49,99 euros par mois si vous n’étiez pas déjà client Open. Aujourd’hui, vous pouvez toujours souscrire un abonnement de 49,99 euros par mois, mais pour une enveloppe de 60 Go — hormis la première année qui profite d’une réduction.

Ainsi, un nouvel abonné Orange en avril peut se retrouver à payer autant qu’un client de mars, mais profiter de 40 Go de moins chaque mois.

Disparition du forfait 150 Go

Dans le même temps, le forfait de 150 Go à 79,99 euros a lui aussi disparu. Il a été remplacé par une offre à 110 Go coûtant 64,99 euros par mois — avec ici aussi un tarif plus avantageux la première année.

Ici, Univers Freebox note aussi que la data utilisable sans débit réduit en Europe et dans les DOM passe de 100 Go à 70 Go.

Ce ne sont que des suppositions, mais il est possible que ces offres moins fournies soient motivées par une volonté d’éviter la potentielle saturation du réseau, car, comme évoqué plus haut, nous avons tendance à plus utiliser nos smartphones pendant le confinement.

Notez que les forfaits de 50 Go ou moins n’ont pas été affectés. N’hésitez pas à consulter notre comparateur des meilleurs forfaits mobiles pour faire le bon choix.