Stress, sommeil, nombre de pas… voici les pays les plus en forme en 2024

D’après l’étude réalisée par le constructeur de bagues Oura, les États-Unis sont le pays le plus stressé et l’Australie, celui où on dort le mieux.

C’est une tradition en fin d’année pour les constructeurs tech, et notamment les marques liées au sport et à la santé. Après Garmin ou Strava, c’est désormais au tour de la marque finlandaise de bagues connectées Oura de faire le bilan.

Dans un article publié ce jeudi, le constructeur fait le bilan de l’année pour établir un classement des pays où les utilisateurs sont les plus actifs ou en meilleure forme. La marque a en effet utilisé les données de ses utilisateurs pour comptabiliser aussi bien le nombre de pas que l’âge cardiovasculaire ou le niveau de stress de ses utilisateurs.

Un bémol est cependant à noter pour la méthodologie, puisque les chiffres d’Oura ne prennent en compte que les pays avec au moins 2000 utilisateurs abonnés à Oura.

L’Irlande dépasse les 10 000 pas par jour

Du côté du nombre de pas parcourus chaque jour, c’est l’Irlande qui arrive en tête avec, en moyenne, 10 079 pas chaque jour pour les utilisateurs de bague Oura.

C’est d’ailleurs le seul pays à dépasser la recommandation généralement admise de 10 000 pas par jour.

Derrière, on retrouve l’Estonie (9961 pas), le Royaume-Uni (9925 pas), la Suède (9 894 pas) et la Tchéquie (9868 pas). Oura signale par ailleurs que la moyenne de pas par jour est bien plus élevée en Europe, où la marche est plus habituelle, qu’aux États-Unis, où les déplacements se font essentiellement en voiture.

L’Australie dort le mieux

Concernant le sommeil, c’est la Nouvelle-Zélande, puis l’Australie qui arrivent en tête, avec des scores plus élevés que le reste du monde pour des moyennes respectives de 79,8 et 78,7. Les deux pays d’Océanie sont suivis de la Suède, la Finlande et l’Autriche.

Encore une fois, la Suède se démarque par l’âge cardiovasculaire des utilisateurs de bague Oura. En moyenne, la marque a mesuré un âge inférieur à 2,63 ans à leur âge physique. Là encore, le pays est suivi d’autres états européens avec la Norvège (-2,46 ans), les Pays-Bas (-2,42 ans), la Suisse (-2,37 ans) et le Danemark (-2,35 ans).

Dernière donnée évaluée tout au long de 2024 par Oura, le niveau de stress des utilisateurs. C’est généralement le vendredi que le stress est le plus important, avec le lundi comme le jour le plus calme mesuré par Oura.

Les Américains sont les plus stressés

Pour les pays, la marque indique que les utilisateurs américains sont les plus stressés, suivis par les Norvégiens, les néerlandais, les Canadiens et les estoniens.

Le niveau de stress évalué par Oura peut aussi bien correspondre au stress mental qu’au stress physique et donc à de l’exercice physique. Il n’est donc pas nécessairement une mauvaise chose.