Technics lance un casque sans fil avec ANC pour faire face à Bose et Sony

Panasonic a lancé, durant le CES de Las Vegas, un nouveau casque sans fil premium, le Technics EAH-A800.

Pour Panasonic, le CES de Las Vegas a surtout été l’occasion de présenter son nouveau téléviseur haut de gamme, le LZ2000, doté d’un système audio Dolby Atmos avec 3.1.2 canaux. Mais le constructeur japonais en a également profité pour lever le voile sur le dernier casque audio haut de gamme de sa filiale Hi-Fi, Technics.

Derrière ce nom se cache en fait un casque Bluetooth doté d’une fonction de réduction de bruit active, à la manière des Bose Headphones 700, Sony WH-1000XM4 ou Apple AirPods Max. Il s’agit en fait d’un casque au format circum-aural, avec des coussinets qui viennent englober le pavillon auriculaire.

Du côté de la transmission sans fil, le Technics EAH-A800 s’appuie sur le Bluetooth 5.2 et sur les codecs audio AAC, SBC et LDAX. Si le codec haute définition de Sony est inclus, ce n’est pas le cas des différentes version de l’aptX de Qualcomm. Outre la connexion sans fil, le casque peut naturellement être utilisé en mode filaire avec un câble fourni d’une longueur d’un mètre. Technics communique par ailleurs sur une compatibilité Bluetooth multipoint afin de connecter simultanément le casques à deux sources audio, par exemple un smartphone et un ordinateur portable.

Un casque Hi-Res avec réduction de bruit hybride

Concernant la restitution audio, le Technics EAH-A800 profite de transducteurs de 40 mm avec diaphragme en polyuréthane et chambre de contrôle acoustique. Compatible Hi-Res, le casque propose une réponse en fréquence allant de 4 Hz à 40 kHz. Il intègre également une fonctionnalité de réduction active du bruit ambiant, en plus de l’isolation passive.

Cette réduction de bruit hybride utilise des microphones à l’extérieur du casque, mais également à l’intérieur pour analyser en temps réel les bruits résiduels. Au total, ce sont huit microphones qui sont utilisés par Panasonic pour la réduction de bruit ou les appels vocaux.

Concernant l’autonomie, Technics communique sur 50 heures d’utilisation avec une seule charge en activant la réduction de bruit active. Selon le constructeur, 15 minutes de charge vont permettre de récupérer 10 heures d’écoute.

Le casque Technics EAH-A800 sera proposé en deux coloris, noir ou argenté, dès le mois d’avril prochain. Il sera commercialisé au prix de 349 euros, ce qui le place en concurrent direct des modèles de Sony ou Bose.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.