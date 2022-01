LZ2000 : Panasonic dévoile un téléviseur avec 3.1.2 canaux, pleinement compatible Dolby Atmos

Panasonic a annoncé, au CES de Las Vegas, ses nouveaux téléviseurs haut de gamme LZ2000, dotés de six canaux en plus de toutes les fonctions attendues sur un téléviseur premium.

Comme tous les ans, le CES de Las Vegas prend des allures de salon des téléviseurs. Après Sony, Samsung ou LG, c’est au tour du constructeur japonais Panasonic de dévoiler son nouveau téléviseur haut de gamme de l’année 2022, le Panasonic LZ2000.

Ce nouveau téléviseur vient logiquement remplacer le précédent flagship du constructeur, le Panasonic HZ2000, dont il reprend les principales caractéristiques. On a donc affaire ici à un téléviseur doté d’une dalle 4K Oled avec toutes les fonctionnalités attendues pour profiter à la fois d’une belle image cinéma, mais également d’une expérience de jeu optimisée.

Concrètement, le Panasonic LZ2000 est doté du dernier processeur d’image en date de Panasonic, le HCX Pro AI, qui équipait déjà les téléviseurs Panasonic du constructeur l’an dernier. De quoi permettre, selon la firme japonaise, un traitement optimisé à la fois du HDR, de l’upscaling et du traitement des couleurs.

Panasonic annonce notamment une image bien plus lumineuse — sans toutefois donner de pic de luminosité grâce à sa dalle Master Oled Pro. De quoi permettre, sur le papier, une meilleure gestion des différents codecs HDR embarqués, qu’il s’agisse du HDR 10+, du HLG Photo ou du Dolby Vision.

En parlant de normes, le Panasonic LZ2000 est par ailleurs compatible avec le Filmmaker Mode et avec Dolby Vision IQ. Pour rappel, ce standard géré par Dolby va permettre d’adapter automatiquement la luminosité de l’écran et la température des couleurs affichées à celles de la pièce.

Une configuration audio signée Technics

Les joueurs n’ont pas été oubliés puisque Panasonic embarque une nouvelle fonctionnalité baptisée Game Board Control. Celle-ci va permettre d’afficher un tableau de contrôle de jeu en surimpression de l’image pour afficher des données provenant du jeu, améliorer la visibilité pour les scènes sombres ou gérer les paramètres d’input lag et de VRR. Le Panasonic LZ2000 est bel et bien doté de prises HDMI 2.1 et propose un rafraîchissement à 120 Hz pour les jeux 4K.

Concernant l’audio, Panasonic a travaillé avec l’une de ses filiales, Technics, afin de proposer une immersion à 36 degrés. On va donc retrouver six haut-parleurs embarqués dans le téléviseur, pour une puissance totale de 160 W : un haut-parleur frontal, deux haut-parleurs latéraux, un woofer et deux haut-parleurs dirigés vers le haut pour la compatibilité Dolby Atmos.

Le téléviseur Panasonic LZ2000 sera proposé en trois diagonales d’écran : 55, 65 et 77 pouces. Pour l’heure, Panasonic n’a pas communiqué sur le prix et la date de disponibilité de son téléviseur en France.

