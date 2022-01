Sony passe ses TV très haut de gamme au Mini LED

Il n'y a pas que l'OLED dans la vie ! Sony diversifie sa gamme avec du Mini LED sur les modèles Z9K et X95K.

C’est l’année de la diversification pour Sony ! En parallèle de ses modèles OLED (et QD-OLED !), le constructeur a présenté de nouveaux modèles LCD avec différentes technologies de rétroéclairage, dont du Mini LED pour la première fois.

Sony Z9K et X95K : le top du top en Mini LED

L’OLED est la technologie reine pour le cinéma, mais elle souffre encore de quelques défauts, à commencer par son risque de marquage (burn-in), notamment pour les joueurs, mais aussi une luminosité un peu faiblarde. En plus de se lancer dans le QD-OLED pour régler ces soucis, Sony propose également du Mini LED sur deux modèles : le Sony Z9K et le Sony X95K.

Le premier est un téléviseur 8K décliné en deux tailles : 75 et 85 pouces. Le second est quant à lui un peu plus modeste (tout en restant dans le très haut de gamme du constructeur), avec une définition 4K et une troisième diagonale disponible : 65 pouces.

Le principal avantage du Mini LED est de proposer avec une dalle LCD des contrastes bien plus profonds tout en conservant une très forte luminosité. Contrairement à l’OLED en revanche, on peut voir apparaître un effet de blooming (un halo blanc qui entoure certaines zones lumineuses), ainsi qu’une perte de contrastes selon les angles de vision. Sony affirme cependant avoir travaillé sur ses algorithmes afin de réduire les zones lumineuses autour des éléments importants sans pour autant diminuer la luminosité de ceux-ci. On attendra évidemment de pouvoir le tester par nous-mêmes pour le confirmer.

Le processeur Cognitive XR s’occupe par ailleurs de calibrer les couleurs et la luminosité. Petit bonus : le Z9K embarque un capteur de luminosité ambiante qui va régler l’image en provenance de Netflix pour proposer toujours le même rendu, que vous regardiez votre série dans le noir ou en plein jour.

Des TV toutes options

En parallèle de cette dalle, on retrouve toutes les nouveautés présentées sur les modèles OLED (A80k, A90K et A95K). Pour le gaming par exemple, on profite ici de ports HDMI 2.1 complets offrant 4K à 120 Hz, VRR et ALLM, mais aussi l’Auto HDR Tone Mapping avec la PS5 pour contrer le Dolby Vision de la Xbox Series X. Le Z9K vient également équipé d’une caméra Bravia Cam, tandis que le X95K reste compatible en option. Les deux profitent enfin de la meilleure des nouvelles télécommandes : plus petites, au design premium et avec des touches rétroéclairées.

Pour ce qui est du son, le Sony Z9K embarque 4 tweeters de 5 W chacun, 2 subwoofers de 20 W et deux enceintes mid-range de 12,5 W pour un total de 85 W. Le Sony X95K se contente quant à lui de 2 tweeters de 10 W, 2 subwoofers de 2 W et 2 enceintes mid-range de 10 W pour un total de 60 W.

X80K, X85K et X90K : le LCD traditionnel

En parallèle de ces écrans Mini LED, Sony a également présenté trois écrans LCD plus traditionnels : le X90K avec un rétroéclairage Full Array LED et les X80 et X85K avec un éclairage Direct LED. On y trouve toutes les diagonales, de 55 à 75 pouces sur les trois modèles, mais aussi 85 pouces sur les X90K et X80K, et 43 pouces sur ce dernier.

Les X80K et X85K ne profitent pas du processeur Cognitive XR et restent pour leur part sur le X1. De plus, le X80K n’a toujours pas de port HDMI 2.1 complet permettant le VRR ou la 4K à 120 IPS.

Prix et date de sortir à venir

Sony n’a pas précisé lors de ce CES 2022 le prix et les dates de sortie de ces nouveaux téléviseurs. On en apprendra davantage à ce sujet dans les mois à venir.

