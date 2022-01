Bravia Cam : comment Sony réinvente Kinect pour ses TV

À l'occasion du CES 2022 et de sa nouvelle gamme de TV, Sony présente la Bravia Cam, une caméra de salon à installer sur votre téléviseur. Mais à quoi peut-elle servir ? Explications.

À l’heure où la question des données personnelles, de la sécurité et de la vie privée sont au cœur des débats sur l’évolution de la tech, Sony prend le risque de lancer au CES 2022 un nouvel appareil qui pourrait en effrayer plus d’un : la Bravia Cam, une caméra à brancher sur votre téléviseur et qui gardera donc un œil sur votre salon. Mais pourquoi donc ?

Le chat vidéo en plein Covid

Alors que la 5e vague de Covid-19 déferle sur la France, les contacts sociaux sont à limiter. Le télétravail est à nouveau la norme et les soirées entre amis sont à limiter, ou à encadrer de nombreux gestes barrières. Les appels vidéos sont donc plus qu’appréciables pour garder un lien avec celles et ceux qu’on aime.

Voici donc le premier intérêt de la Bravia Cam : réaliser des appels vidéos depuis votre canapé, face à votre téléviseur. Pour l’heure, seul Google Duo est compatible (les téléviseurs de Sony tournant sous Google TV), mais la marque nippone nous a confirmé que d’autres applications s’ajouteraient à l’avenir.

Le contrôle du téléviseur

Mais soyons honnêtes, cet usage étant disponible sur nos PC et nos smartphones, le rajouter sur nos téléviseurs n’est pas une priorité. Heureusement, Bravia Cam offre également quelques fonctions de contrôle de la TV, tout comme le Kinect permettait de naviguer à l’époque dans les menus de la Xbox.

En vous positionnant face à la Bravia Cam, vous pouvez ainsi remplacer la télécommande par votre main. Des gestes permettent ainsi de remplacer les touches play, pause, stop ou rewind. On attend cependant de pouvoir l’essayer pour juger de la praticité de cette option. On se souvient des longues secondes passées la main en l’air devant Kinect avant d’être détecté (une sécurité évidente pour éviter les faux positifs et mettre en pause votre série dès que vous vous grattez le nez ou chassez une mouche s’approchant trop près de votre visage).

Plus intéressant : le mode d’économie d’énergie automatique. La caméra peut détecter l’absence de présence devant le téléviseur et réduire la luminosité ou couper ce dernier selon les préférences de l’utilisateur (après 1 à 60 minutes tout de même pour vous laisser le temps d’aller aux toilettes ou vous préparer un sandwich).

À l’inverse, Bravia Cam peut aussi vous prévenir lorsque vous êtes trop près de l’écran. Au moins vous n’aurez plus besoin de le répéter à vos enfants, votre écran s’en occupera pour vous.

L’optimisation selon votre position

L’option la plus intéressante de Bravia Cam est certainement l’optimisation ambiante. Le téléviseur est capable de se régler automatiquement à la volée pour adapter l’image et le son en fonction de votre disposition dans la pièce. Si vous êtes plutôt du côté gauche ou du côté droit de votre canapé, le téléviseur adaptera le volume de chaque haut-parleur et la distorsion de l’image pour vous offrir la meilleure expérience. La luminosité s’adapte également en fonction de votre distance par rapport à l’écran.

Vous êtes plusieurs à regarder la TV ? Pas de panique, les algorithmes se chargeront de se régler sur la personne la plus centrée.

La sécurité est présente

Mais revenons plus en détail sur la question de la vie privée, parce qu’un œil pointé dans notre salon n’est pas forcément rassurant. Sony promet de ne stocker aucune donnée privée sur le téléviseur ou sur la Bravia Cam et les informations telles que la distance, la direction, etc. peuvent être supprimées depuis le menu du téléviseur.

Sony Bravia Cam allumée // Source : Sony Sony Bravia Cam coupée // Source : Sony

Enfin, notons qu’un switch physique est présent sur la caméra pour cacher matériellement l’objectif de la caméra. Nous avons demandé à Sony si ce bouton coupait également le micro, mais n’avons pas encore reçu de réponse à ce sujet.

De base ou en option

La Camera Bravia est intégrée de base sur les Sony Z9K et A95K, les modèles les plus premiums de 2022. Un port magnétique est d’ailleurs présent à l’arrière de ces deux modèles pour y accrocher la caméra.

Sur les A90K, A80K, X95K, X90K, X85K et X80K, la Bravia Cam est également compatible, mais en option. Elle se pose sur la tranche du téléviseur et s’y connecte en USB. Son prix en revanche n’est pas encore connu.

